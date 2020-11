Flamengo vence Athletico PR por 3 a 2 e avança na Copa do Brasil

O Flamengo venceu o Athletico PR na noite desta quarta (4) por 3 a 2, e avançou na Copa do Brasil. Jogando no Estádio do Maracanã, equipe carioca contou com boa atuação do atacante Pedro para seguir às quartas de final da competição e embolsar R$3,3 milhões.

Flamengo segue na Copa do Brasil

Embora tenha vencido o jogo de ida por 1 a 0, a equipe de Torrent saiu à frente do placar no duelo da volta. Pedro, duas vezes, abriu 2 a 0 para o Flamengo contra o Athletico PR. No entanto, ainda no primeiro tempo, Arão saiu jogando errado e Erick roubou a bola e finalizou de fora da área, sem chances para o goleiro Hugo.

Aos 39′ da etapa complementar, o time carioca abriu mais o marcador. Michael pegou rebote do chute de Bruno Henrique e fez 3 a 1.

No entanto, aos 43 minutos, Bissoli ainda fez mais um para os paranaenses, mas de nada adiantou.

Resultado final: 3 x 2, e o Flamengo classificado na Copa do Brasil.

Próximos jogos

O Flamengo volta a campo no domingo (8), às 18h15, contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Vice-líder do Brasileirão e terceiro colocado duelam no Estádio Mineirão.

No entanto, na Copa do Brasil, o Flamengo aguarda o sorteio da competição na sexta-feira (6).

Já o Athletico PR joga pelo Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, no sábado (7), às 18h00.