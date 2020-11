Classificação do Brasileirão: veja como ficou a tabela após a 19ª rodada

A décima nona rodada do Brasileirão encerrou-se nesta segunda-feira (02) e, com ela, o primeiro turno do campeonato, com placares inesperados e mudanças na tabela que deixaram os torcedores ainda mais confusos e surpresos.

A busca pela liderança ficou ainda mais embolada, já que Flamengo e Internacional, os primeiros colocados e os dois principais candidatos ao título, perderam.

Como fica a tabela do Brasileirão?

A disputa pela liderança ficou ainda mais acirrada com os resultados desta rodada, mexendo com a classificação do Brasileirão.

No confronto entre Corinthians e Internacional, quem levou a melhor, inesperadamente, foi o Timão, vencendo por 1 a 0.

Mesmo que tenha perdido, o time gaúcho ainda ocupa a liderança, com trinta e cinco pontos. Já o Corinthians conseguiu se livrar do fantasma do rebaixamento, estando em 10º, com vinte e quatro.

Flamengo e São Paulo protagonizaram o melhor jogo do fechamento do turno. Por 4 a 1, o tricolor paulista superou o time carioca no Maracanã.

Com dois pênaltis perdidos, o Fla jogou fora a chance de ocupar a liderança com folga. Dessa forma, permanece em vice, com trinta e cinco pontos, a mesma do Inter. Já o São Paulo está em 5º, com trinta.

Para o Santos, a rodada também foi boa, já que venceu o Bahia por 3 a 1. Com isso, chega em 6º, com trinta pontos.

A partida entre Palmeiras e Atlético-MG acontece amanhã, às 17h, podendo mudar muito a situação na tabela.

Confira a Classificação do Brasileirão 2020 atualizada

1 Internacional – 35 pontos

2 Flamengo – 35 pontos

3 Atlético-MG – 32 pontos

4 Fluminense – 32 pontos

5 São Paulo – 30 pontos

6 Santos– 30 pontos

7 Palmeiras – 25 pontos

8 Sport – 24 pontos

9 Fortaleza – 24 pontos

10 Corinthians– 24 pontos

11 Grêmio – 24 pontos

12 Ceará – 23 pontos

13 Atlético Goianiense – 22 pontos

14 Botafogo – 20 pontos

15 Bahia – 19 pontos

16 Vasco – 19 pontos

17 Coritiba – 19 pontos

18 Bragantino – 19 pontos

19 Athletico-PR – 16 pontos

20 Goiás – 12 pontos

Jogos da 20ª rodada do Brasileirão

Todos os vinte times jogam nesta rodada que acontece no final de semana, iniciando no sábado (07) e fechando no domingo (08).

Ademais, veja todos os jogos.

No sábado:

Athletico-PR x Fortaleza – 18h

São Paulo x Goiás – 19h

Atlético Goianiense x Corinthians – 21h

No domingo:

Vasco x Palmeiras – 16h

Internacional x Coritiba – 16h

Bragantino x Santos – 18h15

Atlético-MG x Flamengo – 18h15

Bahia x Botafogo – 18h15

Fluminense x Grêmio – 20h30

Ceará x Sport – 20h30