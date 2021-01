Flamengo x Ceará (10/1): saiba onde assistir o jogo e escalações

Pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo x Ceará se enfrentam neste domingo (10), às 16h, no Estádio do Maracanã. Após perder o clássico contra o Fluminense, o Rubro-negro precisa dos três pontos, se ainda quiser sonhar com o título. Já os cearenses, chegam para o confronto logo depois de perderem para o Internacional. Em 11º, o Vozão quer se firmar na primeira parte da tabela.

Onde assistir o confronto entre Flamengo x Ceará?

A partida entre Flamengo x Ceará terá transmissão da TV aberta. A Rede Globo exibe o jogo, mas para apenas alguns estados. No entanto, o Premiere exibe o confronto para todo o Brasil, no pay-per-view.

Para quem quiser apenas ouvir o jogo, a Fla TV transmitirá o jogo em áudio.

É amanhã! O Mengão enfrenta o Ceará, às 16h, no @maracana, pelo Brasileirão, e a #FLATV transmite em áudio. Vamos juntos, Nação! O pré-jogo (com imagens) começa às 14h! #CRF pic.twitter.com/0GssSPoKbP — Flamengo (@Flamengo) January 9, 2021

Como as equipes chegam para o confronto?

Após engatar uma sequência de quatro vitórias seguidas, o Fla caiu de rendimento e então não vence há dois jogos. Na última rodada, a equipe ainda perdeu o clássico contra o Fluminense por 2 a 1, com gol nos minutos finais. O desempenho ruim irritou os dirigentes Rubro-negros, que se reuniram com o treinador Rogério Ceni.

Em quarto lugar, o Flamengo tem 49 pontos, assim como o Atlético MG, terceiro colocado. No entanto, o Galo fica a frente por conta do número de vitórias: 15 a 14.

Já os cearenses estão em 11º com 36 pontos. Sem vencer há duas rodadas, o Ceará busca se firmar na primeira parte da tabela, e se distanciar da zona do rebaixamento. Atualmente a equipe está há 10 pontos do Bahia, primeira equipe no Z-4.

Prováveis escalações

O time de Ceni não terá o goleiro Diego Alves para o confronto. O atleta ainda se recupera de uma lesão na coxa, no entanto, Hugo Souza deve herdar a vaga.

Flamengo: Hugo Souza, Isla, Rodrigo Caio, Natan e Filipe Luís; Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

Já o Vozão tem o desfalque do lateral direito Samuel Xavier, que recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada. Além de Xavier, o atacante Felipe Vizeu, ex-Flamengo, faz tratamento para um desconforto no adutor esquerdo e então também não joga.

Ceará: Richard; Eduardo, Tiago, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Fabinho, Charles, Vina; Sobral, Léo Chú e Cléber.

Outros jogos da rodada

São Paulo x Santos – 16h

Atlético GO x Bahia – 18h15

Internacional x Goiás – 18h15

Vasco x Botafogo – 20h30