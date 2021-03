Flamengo x Fluminense: onde assistir ao vivo Fla-Flu no Cariocão – 14/3

Pela terceira rodada do Campeonato Carioca 2021, Flamengo e Fluminense fazem o Clássico Fla-Flu, neste domingo (14), às 18h (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. Com 100% de aproveitamento, os Rubro-negros buscam a terceira vitória seguida e liderança do Estadual. Já o Tricolor, com duas derrotas seguidas, amarga a última posição do campeonato e tenta seu primeiro triunfo no Cariocão. Saiba onde assistir o clássico entre Flamengo e Fluminense ao vivo.

Flamengo e Fluminense: onde assistir Cariocão ao vivo?

Onde assistir partida entre Flamengo x Fluminense ao vivo: Cariocão TV

O clássico Fla-Flu não terá transmissão ao vivo da tv aberta e nem fechada. No entanto, o torcedor pode acompanhar o duelo pela plataforma digital única Cariocão TV. Além dos jogos, a plataforma também tem conteúdos inéditos contando com pré-jogo, jogo e pós-jogo. Para quem quiser ser cliente, há três modalidades de assinaturas pay-per-view:

Assinatura de todos os jogos do campeonato: R$ 129,90 (parcelado em até 4 vezes);

Assinatura mensal: R$ 49,90;

Compra de partida única: R$ 59,90.

Qual a provável escalação de Flamengo e Fluminense?

Provável escalação do Flamengo : Gabriel Batista, Matheuzinho, Noga, Natan e Ramon; Hugo Moura (Daniel Cabral), João Gomes e Pepê; Michael, Rodrigo Muniz e Lázaro.

: Gabriel Batista, Matheuzinho, Noga, Natan e Ramon; Hugo Moura (Daniel Cabral), João Gomes e Pepê; Michael, Rodrigo Muniz e Lázaro. Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe, Igor Julião, Frazan, Matheus Ferraz e Danilo Barcellos; Yuri, André, Michel Araújo e Ganso; Fernando Pacheco e Caio Paulista.

Como as equipes chegam para o clássico?

Com 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca 2021, o Mengão então busca a terceira vitória seguida na competição. Embora esteja com uma equipe alternativa, visto que deu férias aos principais atletas do elenco, os jovens do clube tem dado conta do recado. Na rodada de estreia, o Rubro-negro então venceu o Nova Iguaçu, por 1 a 0. Já no segundo jogo, triunfo diante do Macaé, mas por 2 a 0.

Assim como o Flamengo, o Fluminense também deu descanso aos principais jogadores e tem atuado com a garotada. No entanto, com a estreia do treinador Roger Machado, os titulares devem retornar ao time para buscarem a vitória no clássico e o primeiro triunfo no Estadual.

Quem tem mais vitórias no Fla-Flu?

Flamengo e Fluminense realizam neste domingo (14), o clássico Fla-Flu 431. No total, a equipe da Gávea leva vantagem com 158 vitórias, enquanto o Tricolor tem 133, e há ainda 139 empates

Confira os clássicos do Carioca 2021:

Flamengo x Fluminense (3ª rodada) – 14 de março

Vasco x Botafogo (4ª rodada) – 21 de março

Botafogo x Flamengo (5ª rodada) – 24 de março

Fluminense x Vasco (7ª rodada) – 31 de março

Flamengo x Vasco (9ª rodada) – 11 de abril

Fluminense x Botafogo (10ª rodada) – 18 de abril

