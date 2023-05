Gabigol está suspenso até quando? Quando o atacante volta a jogar?

O Flamengo perdeu o terceiro jogo seguido na Série A do Campeonato Brasileiro. A reedição da última final da Libertadores trouxe a vitória do Athletico Paranaense em 2 a 1, pela quarta rodada. Gabigol, principal peça do ataque carioca, terá que cumprir suspensão de uma partida por três cartões amarelos.

Quando Gabigol volta a jogar pelo Flamengo?

Gabigol estará apto para jogar no sábado, 13 de maio, contra o Bahia pela sexta rodada do Brasileirão na Arena Fonte Nova, em Salvador. A bola vai rolar entre Bahia e Flamengo às 16h, horário de Brasília.

No último domingo, 07/05, Gabriel Barbosa tomou o terceiro cartão amarelo e por isso não pode enfrentar o Goiás na próxima rodada. Após o gol de Vitor Roque aos 29 minutos no primeiro tempo para o Furacão, o atacante reclamou com o árbitro e tomou o cartão amarelo do árbitro Raphael Claus.

Com isso, Gabigol só volta a jogar no fim de semana pela sexta rodada do Brasileirão, contra o Bahia. Na temporada, o jogador é quem tem mais cartões amarelos na temporada do Flamengo, sendo todas por provocações ou reclamações.

Quando é o próximo jogo do Flamengo?

O Flamengo volta a jogar na quarta-feira, 10 de maio, contra o Goiás pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, às 20h (Horário de Brasília) no Maracanã.

O Flamengo está em 16º lugar na tabela do Brasileirão com três pontos, empatado com o primeiro colocado da zona de rebaixamento, o Corinthians. O Premiere transmite a partida ao vivo na TV paga em todos os estados do Brasil na quarta-feira.

Flamengo x Goiás

Quarta-feira, 10 de maio de 2023 às 20h (Horário de Brasília)

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Jogador provoca rival nas redes sociais

Após a derrota para o Athletico na quarta rodada do Brasileirão, na Arena da Baixada, o jogador foi para as rede sociais responder as provocações do clube adversário.

Primeiro, o jogador do Flamengo criticou o gramado do estádio do Furacão, o que gerou revolta dos torcedores paranaenses. Depois, com a vitória do Athletico, o perfil do time no Twitter publicou uma foto com a legenda "Esse gramado horrível".

Gabigol republicou a provocação e respondeu: "Essa Libertadores maravilhosa", relembrando a vitória do clube carioca na final da última Libertadores da América.

Confira a postagem de Gabigol.

Essa libertadores maravilhosa 😎🤤 https://t.co/wtWwKgwaQJ — Gabriel Barbosa (@gabigol) May 7, 2023

Leia também:

Classificação do Brasileirão 2023 atualizada: tabela até a 4ª rodada

Jogos da quinta rodada do Brasileirão 2023: horários e onde assistir