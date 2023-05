Jogos da quinta rodada do Brasileirão 2023: horários e onde assistir

Com dez jogos, a quinta rodada do Brasileirão terá início na quarta-feira, 10 de maio, com todos os vinte clubes da primeira divisão em campo. O Botafogo é o líder da competição com dois pontos de vantagem diante do Palmeiras, atual campeão e segundo colocado. Confira os jogos da próxima rodada e as informações.

Calendário de jogos da quinta rodada do Brasileirão

Os jogos da 5ª rodada serão realizados na quarta e quinta-feira, 10 e 11 de maio, no período da noite. Confira todos os confrontos da rodada da quinta rodada do Brasileirão.

Santos x Bahia

Dia: 10 de maio, quarta-feira

Horário: 19h

Onde assistir: Premiere

Red Bull Bragantino x América - quinta rodada do Brasileirão

Dia: 10 de maio, quarta-feira

Horário: 19h

Onde assistir: Premiere

Internacional x Athletico-PR

Dia: 10 de maio, quarta-feira

Horário: 19h

Onde assistir: SporTV e Premiere

Cuiabá x Atlético-MG

Dia: 10 de maio, quarta-feira

Horário: 20h

Onde assistir: Premiere

Flamengo x Goiás

Dia: 10 de maio, quarta-feira

Horário: 20h

Onde assistir: Premiere

Palmeiras x Grêmio

Dia: 10 de maio, quarta-feira

Horário: 21h30

Onde assistir: Globo e Premiere

Cruzeiro x Fluminense

Dia: 10 de maio, quarta-feira

Horário: 21h30

Onde assistir: Globo e Premiere

Coritiba x Vasco

Dia: 11 de maio, quinta-feira

Horário: 19h

Onde assistir: Premiere

Botafogo x Corinthians - quinta rodada do Brasileirão

Dia: 11 de maio, quinta-feira

Horário: 19h30

Onde assistir: Premiere

Fortaleza x São Paulo - quinta rodada do Brasileirão

Dia: 11 de maio, quinta-feira

Horário: 20h

Onde assistir: SporTV e Premiere

Classificação do Brasileirão 2023 até agora

Veja como estão os times até a quarta rodada e quais times mostram mau desempenho até aqui.

1 Botafogo - 12 pontos

2 Palmeiras - 10 pontos

3 Cruzeiro - 9 pontos

4 Fortaleza - 7 pontos

5 São Paulo - 7 pontos

6 Fluminense - 7 pontos

7 Grêmio - 7 pontos

8 Internacional - 7 pontos

9 Bahia - 6 pontos

10 Athletico PR - 6 pontos

11 Vasco - 5 pontos

12 RB Bragantino - 5 pontos

13 Cuiabá - 4 pontos

14 Santos - 4 pontos

15 Atlético MG - 4 pontos

16 Flamengo - 3 pontos

17 Corinthians - 3 pontos

18 Goiás - 3 pontos

19 Coritiba - 1 ponto

20 América MG - 0 pontos

Quantas vagas são distribuídas?

A Série A do Campeonato Brasileiro distribui seis vagas para a Copa Libertadores da América, sendo quatro para a fase de grupos e duas para a etapa preliminar, além de seis para a Sul-Americana da temporada seguinte.

Os quatro primeiros, chamado de G-4 do Brasileirão, vão para a fase de grupos da Libertadores. Caso o campeão do Brasileirão ou Copa do Brasil termine nas primeiras posições, novas vagas se abrem para os demais. O 5º e 6º colocado vão para a Pré-Libertadores. Do 7º ao 12º garantem o espaço na fase de grupos da Sul-Americana.

O Brasileirão Séria A termina no domingo, 3 de dezembro.

Leia também: Guia do Brasileirão 2023: clubes, regras e datas dos jogos