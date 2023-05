Confira todos os resultados da quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A nesta temporada

Classificação do Brasileirão 2023 atualizada: tabela até a 4ª rodada

O Botafogo segue na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro após a vitória contra o Atlético Mineiro na quarta rodada. Já a situação do Flamengo preocupa os torcedores após a derrota para o Athletico Paranaense fora de casa. Confira a classificação do Brasileirão atualizada após a quarta rodada.

Classificação do Brasileirão 2023

Com os resultados da quarta rodada, confira como ficou a classificação do Brasileirão atualizada.

1 Botafogo - 12 pontos

2 Palmeiras - 10 pontos

3 Cruzeiro - 9 pontos

4 Fortaleza - 7 pontos

5 São Paulo - 7 pontos

6 Fluminense - 7 pontos

7 Grêmio - 7 pontos

8 Internacional - 7 pontos

9 Bahia - 6 pontos

10 Athletico PR - 6 pontos

11 Vasco - 5 pontos

12 RB Bragantino - 5 pontos

13 Cuiabá - 4 pontos

14 Santos - 4 pontos

15 Atlético MG - 4 pontos

16 Flamengo - 3 pontos

17 Corinthians - 3 pontos

18 Goiás - 3 pontos

19 Coritiba - 1 ponto

20 América MG - 0 pontos

Resultados da quarta rodada do Campeonato Brasileiro

Todos os vinte clubes entraram em campo pela quarta rodada do Brasileirão. A jornada começou no sábado e seguiu até a segunda-feira, com o embate entre Corinthians e Fortaleza à noite, na Neo Química Arena.

O Cruzeiro, campeão da Série B, venceu o Santos no Independência. O elenco ocupa a terceira posição da tabela com três vitórias e uma derrota.

O Fluminense e o Vasco protagonizaram o clássico dos gigantes no sábado, mas o empate em 1 a 1 não deu motivo para festa para nenhum dos lados.

Na contramão, a programação de domingo começou com triunfo do São Paulo em cima do Internacional. Já o Flamengo de Jorge Sampaoli perdeu o terceiro jogo no Brasileirão, desta vez para o Athletico.

Ainda no domingo, o Botafogo ganhou do Atlético Mineiro e, com os três pontos, se mantém na liderança. O Palmeiras, atual campeão, goleou o Goiás fora de casa por 5 a 0.

Para fechar a rodada, o Corinthians vai enfrentar o Fortaleza nesta segunda-feira, às 20h.

Cruzeiro 2 x 1 Santos

Fluminense 1 x 1 Vasco

América MG 1 x 2 Cuiabá

São Paulo 2 x 0 Internacional

Athletico PR 2 x 1 Flamengo

Bahia 3 x 1 Coritiba

Botafogo 2 x 0 Atlético MG

Goiás 0 x 5 Palmeiras

Grêmio 3 x 3 RB Bragantino

Corinthians x Fortaleza

Jogos da próxima rodada do Brasileirão Série A

A quinta rodada do Brasileirão começa na quarta-feira, 10 de maio, e segue até a quinta com dez partidas entre os vinte clubes da primeira divisão do futebol.

O destaque fica para o encontro de Palmeiras e Grêmio, além de Cruzeiro e Fluminense.

QUARTA-FEIRA, 10/05 - Classificação do Brasileirão 2023:

Santos x Bahia - 19h

Estádio Vila Belmiro

RB Bragantino x América MG - 19h

Estádio Nabi Abi Chedid

Internacional x Athletico PR - 19h

Estádio Beira-Rio

Flamengo x Goiás - 20h

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Cuiabá x Atlético MG - 20h

Arena Pantanal, em Cuiabá

Palmeiras x Grêmio - 21h30

Alianz Parque, em São Paulo

Cruzeiro x Fluminense - 21h30

Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

QUINTA-FEIRA, 11/05 - Classificação do Brasileirão 2023:

Coritiba x Vasco - 19h

Estádio Couto Pereira, em Curitiba

Fortaleza x São Paulo - 20h

Arena Castelão, em Fortaleza

