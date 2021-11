Hoje tem jogo do Flamengo? Saiba quando o Rubro-negro joga

O tradicional domingo de futebol sempre agita as torcidas e fanáticos pelo esporte em todo o Brasil. Por isso, muitos torcedores flamenguistas se perguntam se hoje, 7 de novembro, tem jogo do Flamengo. A equipe rubro-negra encara a Chapecoense na rodada e precisa do triunfo para seguir na busca pelo título.

Tem jogo do Flamengo hoje?

Neste domingo, 7 de novembro, não haverá partida do Flamengo. Depois de vencer o Atlético GO por 2 a 0 e se manter vivo na disputa pelo título brasileiro, a equipe flamenguista viaja até Chapecó para enfrentar os donos da casa, mas na segunda-feira, 8, em confronto da 30ª rodada do Brasileirão.

Com 53 pontos conquistados, o Rubro-negro precisa da vitória para a vantagem do Atlético MG não aumentar na liderança. O Galo está nove pontos à frente da equipe de Renato Gaúcho, mas possui um confronto a mais que o time carioca no campeonato. Sem entrar em campo hoje, o Flamengo se prepara para o jogo de segunda.

30ª rodada: Chapecoense x Flamengo – Arena Condá, 8 de novembro, às 20 horas

Onde assistir jogo do Flamengo?

Embora hoje não tenha jogo do Flamengo, o torcedor já sabe onde pode assistir a próxima partida do clube, na segunda-feira, 8. O confronto diante da Chapecoense terá transmissão exclusiva do Premiere, que exibe a partida ao vivo para todo o país no pay-per-view.

Entretanto, para ter acesso, o torcedor deve escolher o tipo de plano que deseja. Através do site oficial (www.premiere.globo.com), o Premiere disponibiliza as diferentes opções de assinatura. Além disso, é possível assistir a partida através da televisão ou pelo aplicativo, disponível na loja do Android e iOS.

Quais campeonatos o Flamengo disputa?

Depois de ser eliminado da Copa do Brasil, o clube do Flamengo disputa apenas duas competições nessa reta final de temporada. Além do Brasileirão, a equipe está na decisão da Copa Libertadores da América 2021 e decide o título no dia 27 de novembro diante do Palmeiras, em Montevidéu, Uruguai.

A taça também pode ser conquistada no Campeonato Brasileiro. Com 53 pontos, a equipe está na segunda posição da tabela, mas torce por tropeços do líder Atlético MG para se aproximar da primeira posição, na busca por seu tricampeonato.

