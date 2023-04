Jorge Jesus vai voltar para o Flamengo? Técnico é 'plano A'

Com sequência de resultados ruins dentro de campo, a derrota do Flamengo para o Fluminense na final do Campeonato Carioca foi a cereja do bolo de insatisfações com Vítor Pereira. A diretoria do Rubro-Negro não quer continuar com o trabalho do ex-Corinthians, e com isso Jorge Jesus torna-se o favorito para assumir o elenco.

O Mister comandou o Flamengo entre 2019 e 2020, responsável pela conquista da Libertadores, Brasileirão, Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca e Recopa.

VEJA: multa de Vítor Pereira no Flamengo

Mister pode voltar ao Flamengo?

Ao que tudo indica, o retorno de Jorge Jesus para o Flamengo é, sim, uma realidade. O jornalista Eric Faria, da Rede Globo, indicou que a diretoria tem o português como o "plano A" para o restante da temporada. Atualmente, o técnico do Fenerbahce, da Turquia. Após ser demitido do Benfica em dezembro de 2021, ele ficou cinco meses sem trabalho até ser contratado pelo time turco.

O contrato do professor é válido até maio deste ano, e ele já teria avisado que não vai renovar, segundo informações divulgadas pelo jornalista Gabriel Reis, do canal "Paparazzo Rubro-Negro".

A última rodada do Campeonato Turco está marcada para 28 de maio e uma possível saída antes desta data implicaria em dificuldades para o Flamengo. Isso significa que se o time brasileiro quiser tirar JJ do Fenerbahce, teria que pagar a multa rescisória. O valor não foi divulgado, mas é referente ao tempo restante do treinador com o clube, ou seja, os números seriam baixos já que o contrato termina em maio.

Entretanto, a saída de Jesus em 2020 foi bastante conturbada. Após renovar o contrato, ele decidiu trocar o Flamengo pelo Benfica, o que acabou criando atrito com o atual presidente do clube Rodolfo Landim, de acordo com o portal GE. Por isso, a contratação deverá ser estudada.

Trajetória de Jorge Jesus no Flamengo

Para os torcedores do Flamengo, o técnico português Jorge Jesus é considerado um dos maiores e melhores na história do clube nos últimos tempos.

Jesus assumiu o elenco carioca em junho de 2019. Foram 44 vitórias, 10 empates e quatro derrotas, segundo dados do portal GE. Além do resultado impecável com os jogadores, foram cinco troféus conquistados até julho de 2020, antes de se transferir para Portugal.

Em 2019, o Mister faturou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Em 2020, venceu a o Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana.

Há um ano, Jorge Jesus comandava o primeiro treino no Flamengo. O resto é história! #CRF #FlaMemória 🏆🏆🏆🏆🏆❤️🖤 📸 @AlexandreVidal1 / CRF pic.twitter.com/9MjeRD8agm — Flamengo (@Flamengo) June 20, 2020

Qual é a multa de Vítor Pereira?

Com a sequência de vexames na temporada, o Flamengo deve optar pela demissão de Vítor Pereira. No entanto, a multa rescisória do treinador português é de R$ 15 milhões, de acordo com o jornal O Globo.

Este valor funciona como uma cláusula no contrato do técnico, remetendo-se ao valor que ele receberia até o fim do seu trabalho no time.

Vítor assumiu em janeiro de 2023, logo após a saída de Dorival Júnior. Ele perdeu a final da Supercopa do Brasil, Recopa e ficou em terceiro lugar no Mundial de Clubes. Além disso, perdeu ambos os títulos da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca para o Fluminense.

