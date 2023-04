Fluminense domina o Fla e é campeão do Campeonato Carioca 2023

Fluminense e Flamengo disputaram a partida de volta da final do Campeonato Carioca no Estádio do Maracanã, com 65 mil torcedores

Não deu para o técnico Vítor Pereira! O Fluminense é o campeão do Campeonato Carioca 2023! Com o Maracanã lotado, o Tricolor fez bonito e venceu o Flamengo por 4 x 1 neste domingo, 9 de abril, na final do estadual. Este é o segundo título do Fluminense na temporada, vencedor também da Taça Guanabara.

Os gols foram marcados por Marcelo, Alexander e Cano (2 vezes). O Tricolor também foi campeão carioca na temporada passada ao derrotar o próprio Flamengo nos dois jogos. Este é o troféu de número 33 na história do clube, e o segundo do treinador Fernando Diniz na temporada.

Fluminense é campeão carioca 2023

Pelo segundo ano consecutivo, o Fluminense é campeão do Campeonato Carioca! No ano passado, o elenco faturou a Taça Guanabara enquanto na final da última fase venceu justamente o Flamengo na soma dos dois placares. Este é o segundo título do Tricolor, assim como do técnico Fernando Diniz.

A campanha do Fluminense no estadual é impecável neste início de temporada. O clube ocupou durante todo o tempo a parte de cima da tabela na Taça Guanabara, até disputar o título na última rodada com o Flamengo. Por 2 a 1, no Maracanã, ganhou o Fla-Flu e ficou com a taça.

Foram 25 pontos somados em oito vitórias, um empate e duas derrotas. Na semifinal o clube perdeu o primeiro jogo para o Volta Redonda por 2 a 1, enquanto na volta superou o adversário por 7 a 0, no Maracanã.

Este é o título de número 33 do Fluminense. A primeira conquista veio em 1906, ocupando o segundo lugar na lista dos maiores vencedores do torneio.

Hoje, fatura o prêmio do Carioca ao vencer o Flamengo e fazer bonito dentro de campo.

Time do Fluminense em 2023

O Fluminense consagrou-se campeão do Carioca pela 33ª vez na história. Mas a conquista não seria possível sem o grupo de jogadores que entraram em campo e deram o seu melhor para trazer o troféu para as Laranjeiras.

Confira o elenco profissional completo do Fluminense, campeão carioca de 2023, sob o comando do técnico Fernando Diniz.

GOLEIROS:

Fábio (1)

Pedro Rangel (22)

Vitor Eudes (98)

ZAGUEIROS:

Vitor Mendes (4)

Manoel (26)

David Braz (44)

Matheus Ferraz (3)

Nino (33)

Luan (40)

LATERAIS:

Samuel Xavier (2)

Jorge (6)

Guga (23)

Marcelo (12)

VOLANTES:

Martinell (8)

Felipe Melo (30)

André (7)

MEIAS:

Alexsander (5)

Gabriel Pirani (20)

Lima (45)

Giovanni (37)

Jhon Arias (21)

PH Ganso (10)

ATACANTES:

Michel Araújo (11)

Cano (14)

John Kennedy (39)

Alexandre Jesus (19)

Marrony (38)

Alan (18)

Keno (25)

Premiação de 2023

Assim como na edição anterior, o campeão e o vice do Campeonato Carioca não faturaram nenhuma premiação extra em dinheiro além da taça, do título e das medalhas douradas e prateadas entregues durante a premiação.

No edital da FERJ constava o valor de R$ 8 milhões para o campeão e R$ 1 milhão ao segundo colocado. Entretanto, a Federação não garante mais que a premiação será entregue aos clubes devido ao novo acordo dos direitos de transmissão na TV e na internet.

No ano passado, para não deixar o vencedor de mãos vazias, a FERJ entregou um carro - no valor de R$ 80 mil - para o Fluminense.

Fluminense é o segundo maior campeão do Carioca

Com o título deste domingo, o Fluminense conseguiu diminuir a diferença com o Flamengo, mas ainda segue na segunda posição da lista dos maiores vencedores do Carioca. São 33 taças ao longo da história, com diferença de quatro títulos com o líder.

Em 1906, o elenco das Laranjeiras levantou a taça pela primeira vez. No ano seguinte foram realizadas duas edições e o time faturou o título, dominando até 1919. O mesmo aconteceu em 1924 e 1936.

Os títulos do Fluminense no Campeonato Carioca foram conquistados em 1906, 1907, 1908, 1909, 1911, 1917, 1918, 1919, 1924, 1936, 1937, 1938, 1940, 1941, 1946, 1951, 1959, 1964, 1969, 1971, 1973, 1975, 1976, 1980, 1983, 1984, 1985, 1995, 2002, 2005, 2012, 2022 e 2023 pela última vez.

Confira a lista completa de todos os campeões cariocas.

Flamengo - 37 títulos

Fluminense - 33 títulos

Vasco - 24 títulos

Botafogo - 21 títulos

América RJ - 7 títulos

Bangu - 2 títulos

São Cristóvão - 1 título

Paissandu - 1 título

