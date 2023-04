Multa de R$ 15 milhões de Vítor Pereira pode 'amarrar' Flamengo

Após goleada espetacular, o Flamengo perdeu a final do Campeonato Carioca 2023 para o Fluminense no Estádio do Maracanã no domingo, 9 de abril. Este é o quinto título que o clube perde na temporada desde o comando do técnico Vítor Pereira, que assumiu em janeiro desse ano, e uma demissão pode ficar ainda mais cara para o Rubro-Negro.

A permanência ou saída do ex-técnico do Corinthians estaria amarrada ao valor da multa, já que o técnico está no time há menos de 4 meses, em um contrato previsto para acabar só em dezembro de 2023.

Multa rescisória de Vítor Pereira é de R$ 15 milhões

Se o Flamengo demitir Vítor Pereira, o clube terá que desembolsar mais de R$ 15 milhões em multa rescisória, de acordo com informações trazidas pelo jornal O Globo nesta segunda-feira, 1o. O contrato do português também prevê que ele receba salário caso seja demitido, o que custaria uma fortuna para o time.

A multa rescisória é um valor que o comandante tem acesso caso ele seja demitido antes do fim do vínculo com o clube, que seria até o fim de 2023. A multa geralmente está estabelecida no contrato.

O custo de VP e a comissão técnica para a diretoria do Rubro-Negro é de 4,5 milhões de euros anualmente, o equivalente a R$ 25 milhões na cotação atual.

Esta, no entanto, não seria a primeira vez que o Flamengo gastaria fortunas para liberar um treinador. Em 2020, Domènec Torrent foi destituído do seu cargo após o pagamento da multa por R$ 11 milhões, segundo o portal Torcedores. Já o valor de Paulo Sousa teria sido de R$ 7,7 milhões.

Números de Vítor Pereira no Flamengo

O trabalho de Vítor Pereira no Flamengo tem sido bastante criticado por torcedores, isso porque o clube perdeu a perdeu a Supercopa, Mundial, Recopa, Taça Guanabara e agora o Carioca sob o comando do técnico. O treinador foi convidado para o clube carioca após mostrar um bom saldo no Corinthians, embora ele ainda não conquistado nenhum título no Brasil.

Segundo dados do portal GE, o comandante tem 11 vitórias em 19 partidas no comando do elenco carioca, com aproveitamento de 59,6%. Além dos números, ele é também o único treinador a perder três finais com o time.

No início do ano, o Flamengo perdeu a Supercopa do Brasil para o Palmeiras. Depois, perdeu para o Al Hilal na semifinal do Mundial de Clubes e ficou em terceiro lugar, enquanto na Recopa Sul-Americana foi derrotado nos pênaltis pelo Independiente del Valle.

Por fim, no Campeonato Carioca perdeu o título da Taça Guanabara e também do próprio Carioca para o Fluminense em ambos os episódios.

Quem pode ser o novo técnico do Flamengo?

Caso VP seja demitido do Flamengo, existem várias opções de treinadores no mercado. De acordo com o portal GE, a diretoria do Rubro-Negro já age nos bastidores pela demissão do profissional após os vexames na temporada.

Além dos resultados em campo, finais perdidas e o futebol ruim, a diretoria também não vê com bons olhos o trabalho do profissional no CT, segundo o GE.

Mas quem pode ficar no lugar do português? Para começar, o ex-técnico do Flamengo, Dorival Júnior, está sem clube desde que foi desligado do comando do Rubro-Negro no fim do ano passado. Torcedores pedem a volta do treinador, enquanto ele é sondado pelo Atlético Mineiro.

Além de Dorival, outro técnico livre é Tite. Ex-comandante da Seleção Brasileira, Adenor Leonardo Bacchi pode ser cotado para assumir o clube carioca. Ele está sem trabalho desde que saiu da CBF no fim do ano passado, após a eliminação do Brasil para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

Sampaoli também pode ser uma opção viável para a diretoria, além de Jorge Jesus, ídolo da nação flamenguista. Outros nomes livres no mercado são de Cuca, Roger Machado, Lisca, Jorginho e Jair Ventura.