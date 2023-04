Memes do Flamengo na derrota para o Fluminense no Carioca 2023

Memes do Flamengo na derrota para o Fluminense no Carioca 2023

O Fluminense é campeão do Campeonato Carioca após golear o Flamengo por 4 x 1, em final realizada no Maracanã neste domingo, 9 de abril. A derrota do Rubro, A frustração dos torcedores com o rubro-negro ganhou as redes sociais, já que o clube tem somado derrotas desde o comando de Vitor Pereira.

Desde que o técnico português chegou em janeiro, o Flamengo perdeu a Supercopa, Mundial, Recopa, Taça Guanabara e agora o Carioca. VP ainda não conquistou nenhum título no Brasil.

Melhores memes do Flamengo

As redes sociais neste domingo estão tomadas por memes, então separamos os mais populares:

27 likes e eu mando essa figurinha pra todos os grupos do meu WhatsApp que tem torcedores do Flamengo pic.twitter.com/PPS7RVd0fS — Levy Teles (@Levynho_) April 9, 2023

eu toda vez que Flamengo leva gol: pic.twitter.com/e5AP2XN1la — filipinho luis (@filipinholuis_) April 9, 2023

TV feita especialmente pra vê os jogos do Flamengo esse ano. O VP… pic.twitter.com/H5Y1GfViCP — Cássio Oliveira (@cassioolivveira) April 9, 2023

A estratégia do time divide opiniões e para muitos torcedores a defesa virou piada

🚨GRAVE: imagens exclusivas da zaga do Flamengo nesta final pic.twitter.com/7e8LwPF2sa — Camisa 21 (@camisa21) April 9, 2023

A torcida com o técnico Vítor Pereira

VITOR PEREIRA SEGUE 100% NO COMANDO DO FLAMENGO 5 TÍTULOS DISPUTADOS 5 HUMILHAÇÕES 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/mi5nryNlrY — Time do Povo (@povotime1910) April 9, 2023

O cara treinou Flamengo e Corinthians, disputou Brasileirão, Supercopa, Copa do Brasil, Libertadores, Recopa, Mundial de Clubes, Paulista e Carioca. E SIMPLESMENTE PERDEU TUDO KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/5OA1BfNK7P — Central do Braga (@CentralDoBrega) April 9, 2023

PARABÉNS VITOR PEREIRA, VOCÊ ESTÁ FAZENDO UM ÓTIMO TRABALHO NO FLAMENGO ! 👏👏👏👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/u5A0CIScPL — CHOQUEI (@choquei) April 9, 2023

EU NAO AGUENTO MAIS FLAMENGO

EU NAO AGUENTO MAIS VITOR PEREIRA

EU NAO AGUENTO MAIS MARCOS BRAZ

EU NAO AGUENTO MAISSSSSSSS pic.twitter.com/9hBx9RXvi0 — beatriz (@njxbea) April 9, 2023

PUTA QUE PARIU 4 GOLS? QUE VERGONHA FLAMENGO!!!pic.twitter.com/rzRz9dRW9O — Lívia🌿 | Jurídico de Miggy⚖| (@vfxae_) April 9, 2023

E tem gente que acha o VP melhor que o Abel Ferreira... pic.twitter.com/QsSEJTjYge — Benjamin Back (@benjaminback) April 9, 2023

*O VP: Minha Sogra piorou* A sogra: pic.twitter.com/LZGyhaNg4h — Beiçola Santista (@beicolasantista) April 9, 2023

NÃO SÃO APENAS DERROTAS, SÃO TÍTULOS PERDIDOS DE FORMA VEXATÓRIA!! UMA DAS MAIORES MANCHAS NA HISTÓRIA DO CLUBE, DEFINITIVAMENTE O PIOR TREINADOR DA HISTÓRIA DO FLAMENGO 😡😡😡 pic.twitter.com/kZFwuA7YPx — Os Flanaticos (@OsFlanaticos_) April 9, 2023