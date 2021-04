Veja números e recordes de Gabigol, artilheiro do Flamengo no século

Gabigol chegou a incrível marca de 73 gols pelo Flamengo, em 105 jogos, e se tornou o maior artilheiro do clube no século 21. O atacante conquistou o recorde no jogo desta segunda-feira (5), diante do Macaé, quando anotou dois gols na vitória Rubro-negra por 5 a 1, pelo Campeonato Carioca 2021. Com os tentos, o camisa 9 empatou com o ex-meia Renato Abreu na artilharia do século no clube da Gávea.

Números de Gabigol pelo Flamengo

Contratado por empréstimo pelo Flamengo em 2019, o atacante marcou em seu ano de estreia pelo Rubro-negro, 43 gols em apenas 59 jogos. Conquistou a artilharia da Libertadores, Campeonato Brasileiro e foi o maior artilheiro no país durante a temporada. No entanto, os números bons de Gabigol não pararam por aí.

Logo depois de ano praticamente perfeito, com títulos e artilharias, o Flamengo comprou o atacante em definitivo por aproximadamente R$ 78 milhões junto ao Inter de Milão em 2020 . A pontaria de Gabigol continuou calibrada e em 43 jogos, o camisa 9 anotou 27 gols. No entanto, o jogador não conseguiu vencer a artilharia do Brasil e ficou atrás de Diego Souza, do Grêmio, que balançou as redes em 28 oportunidades. Mesmo assim, o Rubro-negro obteve algumas conquistas individuais como a artilharia do Campeonato Carioca e do próprio clube da Gávea.

Por fim, na temporada de 2021 Gabigol realizou apenas três jogos pelo Flamengo. No entanto, já anotou três gols. Logo depois da conquista do Campeonato Brasileiro 2020, a diretoria flamenguista deu folga aos principais jogadores do clube. Por isso, o atacante não participou dos primeiros jogos da equipe no Cariocão, e só estreou no dia 27 de março, no empate diante do Boavista em 1 a 1.

Quais os maiores artilheiros do Flamengo no século?

Aos 24 anos, Gabigol já é considerado um dos ídolos do Flamengo. Dentre os 73 gols, dois deles ficarão para sempre na memória dos flamenguistas como os principais. As duas bolas na rede marcadas diante do River Plate, na final da Libertadores de 2019, deram o título para o clube que não vencia o torneio desde 1981.

Se considerar apenas jogos oficiais, o atual camisa 9 da Gávea já é o artilheiro isolado do Flamengo no século, visto que Renato marcou um dos 73 gols, em amistoso. Outro jogador do elenco do Rubro-negro que logo pode ultrapassar o recorde do ex-meia, é Bruno Henrique. Atualmente, o atacante aparece logo atrás, com então 57 gols no século.

Confira os maiores artilheiros do Flamengo no século

Gabigol e Renato Abreu – 73 gols

Bruno Henrique – 57

Léo Moura, Obina e Vágner Love – 47

Edílson e Hernane – 45

Diego e Guerrero – 43

Adriano – 36

Possíveis novos recordes de Gabigol no Flamengo

O contrato de Gabigol no Flamengo vai até 2024, e até lá, o jogador pode quebrar mais recordes pelo clube. O atacante soma 11 gols com a camisa rubro-negra na Libertadores e está a cinco de empatar com Zico, então maior artilheiro da Gávea no torneio. Como o Fla disputa a atual edição do campeonato, o centroavante pode conquistar o recorde ainda nesta temporada.

Outra conquista para o atacante pode ser a vice artilharia da equipe na história do Campeonato Brasileiro. Gabigol possui 39 gols na competição nacional, mas fica atrás de Renato Abreu (40) e Bebeto (41), além de Zico. O Galinho de Quintino soma exatos 135 tentos pelo Rubro-negro no Brasileirão. Ultrapassar o eterno camisa 10 pode ser uma missão complicada para o camisa 9, pelo menos por agora. Mas o segundo lugar neste ranking, muito provavelmente, pode ser conquistado nesta temporada.

