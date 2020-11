A história do craque Gabigol teve início no Santos em 2013, curiosamente contra o Flamengo, partida em que marcou a saída oficial do menino Neymar.

Gabigol, teve uma trajetória muito árdua e cheia de treinos antes de conquistar seu lugar ao sol. Contudo, mesmo antes de ser profissional, período ao qual estava nas categorias de base, o mesmo já era visto como a joia rara do clube.

Isso porque no jogo em que o próprio foi descoberto, ele foi o responsável por nada menos que todos os gols realizados na partida pelo seu time. Assim sendo que, na ocasião foram nada menos, que 6 gols! Tá explicado o apelido né?

Com um futebol, que na verdade é praticamente uma arte contemporânea. O menino Gabigol, teve seu futebol lapidado nas bases santistas e hoje é um exemplo para os jovens jogadores.

Conhecido por ser um atleta do mundo do futebol de alto talento, Gabriel é temido pelos adversários devido suas grandes habilidades técnicas. Desse modo o jogador trabalha com muita criatividade e usa muito diversos truques na bola.

O jogador já foi chamado de “O próximo Neymar”

Para se ter ideia da força que um time ganha ao ter o Gabigol na equipe, o mesmo já foi considerado como o “próximo Neymar”. Pois, o estilo de ousadia e alegria em campo são significativamente parecidos.

Analisado o seu início na equipe do Santos e o seu auge no Flamengo, vemos o salto gigante de Gabriel. Sendo que, o jogador literalmente está surfando uma onda de boa fase que parece não ter fim.

Como o mesmo abraça um perfil de jogador completo, sendo não só atacante, mas também podendo ser usado como centroavante. Dessa maneira, ele consegue dar um trabalho bem grande para defesa de qualquer time.

Visto que sua principal tarefa é a de finalizar dentro da grande área, função essa que ele cumpre muito bem. Além disso, ainda sobra tempo para fazer o papel do pivô e dar aquele auxilio para seus companheiros dentro de campo.

É nítida a evolução que o Gabigol teve desde o Santos até o Flamengo

Comparando o Gabriel de 16 anos, com o atual já homem feito no flamengo, é nítido mudanças não só no estilo do jogador. Logo, vemos que o físico também se transformou, levando-o a ganhar mais força muscular e vencer mais disputas pelo alto.

Talvez todo esse conjunto de amadurecimento do jogador, tenha rendido a mais nova comparação com Mauro Icardi, seu ex-colega de time na Internazionale.

Mesmo, tendo começando com um estilo bem parecido com o do menino Neymar. Assim, considerando a ousadia e velocidade em ataques precisos e fortes.

Gabigol, ao decorrer dos anos teve uma transformação considerável. Assim sendo que essa rendeu o amadurecimento necessário, para a conquista de vários títulos em sua carreira.

Com uma cabeça centrada e um foco em seus objetivos, o jogador não costuma deixar mais a emoção falar primeiro. Todavia, ele responde as provocações em campo com gols enfiados no fundo da rede.

Essa calma e foco na partida, além da garra para finalizar uma jogada a todo custo. Ou seja são características não mais de Neymar ou de qualquer outro jogador, e sim de Gabigol, um craque único no mundo do futebol.

Títulos do jogador Gabigol

Então, com base em seu próprio esforço o jogador tem acumulado na carreira os seguintes títulos pessoais.