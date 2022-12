Saiba quantas estrelas a Seleção da França coleciona, e como foram as conquistas do time

Quantos títulos de Copa do Mundo tem a França na história do futebol?

Quantos títulos de Copa do Mundo tem a França na história do futebol?

Zidane, Thierry Henry, Michel Platini, Thuram e Mbappé. Por toda a história do futebol, a Seleção da França trouxe grandes jogadores em campo, além de ser considerada como uma das maiores e melhores equipes do cenário por torcedores e especialistas. Mas quantas estrelas de Copa do Mundo a França tem em seu uniforme?

+ Confira a lista completa de todos os campeões da Copa do Mundo

Quantas taças da Copa do Mundo tem a França?

A seleção francesa tem dois títulos da Copa do Mundo da FIFA. A equipe europeia está empatada com a Argentina e o Uruguai na lista de maiores campeões.

Com Zinédine Zidane, levantou o primeiro troféu do Mundial em 1998, enquanto em 2018, na Rússia, trouxe para casa o bicampeonato com Mbappé, Griezmann e Pogba no elenco.

Desde então, a França é favorita em todas as edições em que disputou na competição. Relembre os títulos da Copa do Mundo da seleção francesa e como foram as conquistas.

1998 - França bate Brasil na final

Jogando em casa, a França entrou em campo na Copa do Mundo de 1998 como a grande favorita. No grupo C, venceu a África do Sul, Arábia Saudita e a Dinamarca para fechar a fase de grupos na liderança com nove pontos.

No elenco, Zidane, Thierry Henry, Issa, Trézéguet e Blanc. Pelas oitavas de final ganhou do Paraguai na prorrogação por 1 a 0. Já nas quartas passou pela venceu a Itália nos pênaltis. Para fechar a fase eliminatória, eliminou a Croácia na semifinal por 2 a 1.

Com dois gols de Zidane, os franceses bateram o Brasil na final por 3 a 0.

2018 - França ganhou da Croácia

Vinte anos depois de conquistar o primeiro título mundial, a França chegou forte para disputar a Copa do Mundo da Rússia, de 2018.

O elenco europeu integrou o grupo C, com vitórias diante da Austrália por 2 a 1, o Peru por 1 a 0 e na terceira e última rodada o empate sem gols diante da Dinamarca. Com sete pontos, avançou como líder na fase de grupos.

Nas oitavas de final o elenco bateu a Argentina por 4 a 3. Já nas quartas marcou 2 a 0 em cima do Uruguai e, por fim, na semifinal, ganhou da Bélgica por 1 a 0.

Pela final, reencontrou a Croácia, antiga adversária de edições passadas. A estrela de Mbappé brilhou enquanto ao lado de Giroud, Pogba e Kanté, a equipe francesa venceu por 4 a 2 os croatas.

🇲🇫 Neste dia, em 2018, a França era campeã pela segunda vez da Copa do Mundo em sua história, no placar de 4 a 2 em cima da Croácia. Corentin Tolisso, Lucas Hernandez e Benjamin Pavard fizeram parte deste elenco. ⭐⭐pic.twitter.com/rKYVEUXW33 — FC Bayern Brasileiro 10x🏆 (@eFCBayernBR_) July 15, 2020

Quantas finais a França jogou?

A equipe francesa disputou três finais de Copa do Mundo em toda a história do futebol. Em 1998, o elenco alcançou pela primeira vez a decisão do torneio e levantou o caneco logo de cara, com Zidane no comando, contra a Seleção Brasileira.

Em 2006, pela segunda vez, chegou até a decisão do Mundial da FIFA, desta vez contra a Itália nos pênaltis.

Já em 2018, chegou até a final pela terceira vez em sua trajetória de Copas do Mundo. Contra a Croácia, goleou com o apoio das estrelas em seu elenco para tornar-se bicampeão do mundo.

Leia também:

Como são definidas as seleções que participam da Copa do Mundo de 2026?

Quando vai ser a próxima Copa do Mundo da FIFA?

Qual seleção tem mais Copa do Mundo na história do futebol?