Recopa 2023 vai passar na Globo hoje? Como assistir a final com o Flamengo (28/02)

No primeiro jogo da Recopa, o Independiente levou a melhor por 1 a 0, jogando no Equador;

Quem será o grande campeão da Recopa 2023, o Flamengo ou Independiente del Valle? Pelo jogo de volta na final da competição, as equipes se enfrentam nesta terça-feira, 28 de fevereiro às 21h30 (Horário de Brasília).

O jogo do Flamengo hoje vai ser no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O elenco equatoriano tem a vantagem depois de vencer o primeiro confronto.

A Recopa reúne o atual campeão da Sul-Americana, o Independiente del Valle, e o vencedor da Libertadores, o Flamengo. No primeiro jogo, o time equatoriano venceu por 1 a 0.

O Flamengo busca o segundo título da Recopa, enquanto o Independiente quer o primeiro.

Globo vai transmitir a Recopa hoje?

A Globo não transmite o jogo entre Independiente del Valle x Flamengo nesta terça, na final da Recopa. A partida de ida vai passar apenas entre as operadoras de TV por assinatura e na plataforma online.

A Rede Globo não transmite nenhum jogo de futebol nesta terça-feira, 21 de fevereiro. A emissora transmite o capítulo inédito da novela Travessia, depois Big Brother Brasil 23 e aí a minissérie Onde Está Meu Coração.

Como a emissora não comprou os direitos de transmissão do torneio, ela também não pode transmitir. A Globo, por outro lado, adquiriu a Copa Libertadores da América, desde a fase de grupos até a final.

Além da Libertadores, a Globo também tem os direitos de imagens de estaduais, Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, além de torneios internacionais como a Copa do Mundo Feminina e o Mundial de Clubes, disputado em janeiro pelo Flamengo e Real Madrid.

GUIA DA RECOPA:

Onde vai passar a final da Recopa 2023 hoje

O jogo do Flamengo e Independiente del Valle hoje será transmitido na ESPN e Star Plus às 21h30, horário de Brasília.

A emissora transmite a partida nesta terça-feira para todos os estados do Brasil com exclusividade. No entanto, só está disponível entre as operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi, DirecTV GO e a Vivo.

Mas quem não é assinante da TV paga tem a opção de assistir no Star Plus, serviço de streaming da Disney no Brasil. A plataforma está disponível por combos entre R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês.

O apaixonado por esporte pode assistir ao conteúdo disponível na plataforma tanto no computador como nos aplicativos do celular, tablet, smartv, videogames.

Data : 28/02/2023

: 28/02/2023 Horário : 21h30 (Horário de Brasília)

: 21h30 (Horário de Brasília) Árbitro: Andrés Matonte

Andrés Matonte Local : Estádio do Maracanã

: Estádio do Maracanã Onde vai passar jogo da Recopa hoje: ESPN e Star +

Assistir jogo do Flamengo na Recopa hoje online

Além de acompanhar pela televisão a final da Recopa, também dá para curtir no conforto do celular pelo Star Plus, serviço de streaming para assinantes.

Lembrando que só assinantes da plataforma é que possuem o acesso aos filmes, séries e esportes da ESPN. Com o seu email e senha de usuário basta acessar o site ou o aplicativo, clicar em "entrar" e digitar os dados.

Para se tornar um assinante, é só selecionar "assinar agora", disponível no menu do aplicativo. Dá para se inscrever também pelo site.

Onde vai ser o jogo de volta na Recopa 2023 hoje?

Flamengo x Independiente del Valle será disputado nesta terça-feira no Estádio do Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. O espaço é tido como a casa do Rubro-Negro em decisões importantes desde o Campeonato Carioca até a Libertadores.

Com capacidade para receber 78 mil torcedores, o espaço é o maior estádio do Brasil. Ele foi inaugurado em 1948, mas chegou a ser reconstruído e repaginado entre 2010 e 2013.

O primeiro jogo no Maracanã aconteceu entre a Seleção Carioca e a Seleção Paulista, com vitória dos paulistas por 1 a 3 no placar.

Tem gol fora de casa na Recopa?

Não tem gol fora de casa na final da Recopa Sul-Americana. Desde 2021/22, a Conmebol optou por retirar do regulamento das suas competições o critério do gol fora de casa para deixar as disputas mais justas e equilibradas dentro de campo.

Todos os torneios da Conmebol tiveram o critério retirado pelo então presidente Alejandro Domínguez.

As marcações para os dois times, tanto dentro como fora de casa, tem o mesmo valor. Em caso de igualdade na soma dos placares nas duas finais, a prorrogação será iniciada. Mas se o empate continuar, aí a disputa de pênaltis é que vai definir o campeão.

Quem vai apitar o jogo da Recopa hoje?

O árbitro uruguaio Andrés Matonte é quem vai apitar o jogo de volta entre Flamengo e Independiente del Valle na Recopa Sul-Americana de 2023 nesta terça-feira.

Os assistentes vão ser Nicolas Tarán e Martin Soppi, também do Uruguai.

Já no VAR o responsável vai ser Andrés Cunha, também uruguaio. Todos os árbitros foram definidos pela Conmebol.

🏆Recopa Sul-americana

🏟️Maracanã

⚽️Flamengo x Independiente Del Valle ARBITRAGEM A: Andres Matonte 🇺🇾

A1: Nicolas Taran 🇺🇾

A2: Martin Soppi 🇺🇾

4to: Jose Burgos 🇺🇾

VAR: Andres Cunha 🇺🇾

AVAR1: Gustavo Tejera 🇺🇾

AVAR2: Richard Trindad 🇺🇾

AVAR3: Leodan Gonzalez 🇺🇾#colunadofla

Premiação da Recopa 2023

O vencedor da Recopa Sul-Americana em 2023 vai herdar a premiação de US$ 1,8 milhão, ou R$ 9 milhões na cotação atual do real,. Os valores em dinheiro são entregues pela Conmebol como forma de agradecimento e recompensa pelas disputas em campo.

O vice-campeão não saí de mãos vazias. Por ficar em segundo, ele garante a premiação de US$ 900 mil (R$ 4,68 milhões).

Os valores da premiação sofreram uma drástica mudança. No ano passado, o valor entregue foi US$ 1,6 milhão e US$ 800 mil para o campeão e o vice.

