Um dos principais jogadores do Flamengo, o uruguaio Giorgian De Arrascaeta, segue fora dos gramados. O meia se lesionou enquanto servia a seleção de seu país e agora o torcedor rubro-negro se questiona sobre quando Arrascaeta vai voltar a jogar. No entanto, não será no próximo jogo do time do Ninho do Urubu.

Quando Arrascaeta volta a jogar pelo Flamengo?

O meia está fora dos campos desde o dia 7 de outubro, quando sofreu um estiramento grau 2 no músculo anterior da coxa direita, em confronto diante da Colômbia, pelas Eliminatórias. A data de quando Arrascaeta volta a jogar pelo Flamengo ainda é incerta, mas ele deve ser reavaliado para o jogo contra o Athletico, dia 2 de novembro.

Caso não esteja apto para atuar no confronto, o retorno do meia será somente no dia 5, diante do Atlético GO. A lesão impediu o atleta de atuar nas partidas das semifinais da Copa do Brasil e em duelos do Brasileirão pelo Flamengo. Sem o camisa 14, a equipe carioca venceu dois jogos, empatou três e perdeu duas partidas.

Em seu próximo confronto, o Rubro-negro encara o Atlético MG em partida com cara de decisão pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, o uruguaio ainda não iniciou o trabalho de transição para parte física. Desde o início da semana está entregue aos fisioterapeutas tratando a lesão com atividades no campo.

Esta foi a 2ª lesão muscular do meia em pouco mais de um mês. A última vez que o atuou pelo rubro-negro foi na vitória por 3 a 0 diante do Atheltico PR, pelo Brasileirão, dia 3 de outubro. Como a previsão é que Arrascaeta volte a jogar nas partidas do dia 2 ou 5, o craque ficará cerca de um mês ausente.

Quando será o próximo jogo do Flamengo?

Logo depois de cair na Copa do Brasil, o Flamengo retorna a campo para os duelos do Campeonato Brasileiro. Com cara de decisão, o Rubro-negro enfrenta o Atlético MG neste sábado, 30 de outubro, em partida válida pela 29º rodada do Nacional. Fora do G-4, o time de Renato Gaúcho busca o triunfo para seguir na busca pelo tri.

Depois do duelo contra o Galo, a equipe carioca realiza dois jogos que estão em atraso na competição. A tendência é que Arrascaeta volta a jogar entre essas partidas, quando o Flamengo pode encostar no líder, em caso de vitórias.

29º rodada: Flamengo x Atlético MG – Estádio do Maracanã (30/10, às 19h)

4ª rodada: Athletico x Flamengo – Arena da Baixada (2/11, às 16h)

19ª rodada: Flamengo x Atlético GO – Estádio do Maracanã (5/11, às 21h30)

Arrascaeta joga a final da Libertadores?

Marcada para o dia 27 de novembro, a tendência é que o meia esteja recuperado e apto para a grande decisão da Libertadores 2021, diante do Palmeiras, mas em Montevidéu. A ideia é que quando Arrascaeta voltar a jogar, ele esteja 100% para estar apto para o confronto decisivo da temporada rubro-negra.