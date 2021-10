O Campeonato Brasileiro da Série A se encaminha para entrar em sua reta final. De 38 rodadas, os clubes já realizaram 28. No entanto, algumas equipes da tabela seguem com partidas em atraso na competição, mas a CBF já reagendou a maioria dos confrontos. Saiba então quais são os jogos atrasados do Brasileirão 2021.

Quais são os jogos atrasados do Brasileirão 2021?

O Brasileirão da Série A 2021 tem até então seis jogos atrasados. Precisam ser realizados uma partida da 2ª rodada, uma da 4ª, duas da 19ª e, por fim, duas da 23ª. Os confrontos tiveram a data alterada devido à programação de torneios como a Copa do Brasil, Libertadores e até mesmo a Data FIFA.

O Flamengo é a equipe com mais partidas em atraso na competição. O Rubro-negro tem três duelos para realizar, diante do Grêmio, Athletico e Atlético GO. Já o Tricolor Gaúcho, além do confronto contra o Fla, precisa enfrentar uma partida diante do Atlético MG.

Veja abaixo os jogos atrasados do Brasileirão 2021:

2ª rodada: Grêmio x Flamengo – Arena do Grêmio (sem data)

Grêmio x Flamengo – Arena do Grêmio (sem data) 4ª rodada: Athletico x Flamengo – Arena da Baixada (2/11, às 16h)

Athletico x Flamengo – Arena da Baixada (2/11, às 16h) 19ª rodada: Atlético MG x Grêmio – Estádio do Mineirão (3/11, às 21h)

Atlético MG x Grêmio – Estádio do Mineirão (3/11, às 21h) 19ª rodada: Flamengo x Atlético GO – Estádio do Maracanã (5/11, às 21h30)

Flamengo x Atlético GO – Estádio do Maracanã (5/11, às 21h30) 23ª rodada: Santos x Fluminense – Estádio Vila Belmiro (27/10, às 19h)

Santos x Fluminense – Estádio Vila Belmiro (27/10, às 19h) 23ª rodada: Bahia x Ceará – Arena Fonte Nova (27/10, às 19h)

Quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão 2021?

Embora tenha jogos atrasados, foram realizadas 28 rodadas do Brasileirão da Série A 2021. Então, agora, restam apenas 10 para acabar a temporada deste ano da primeira divisão.

A CBF já agendou as partidas até a 34ª rodada do Nacional, mas seguem sem definição de datas as três últimas, que devem ocorrer entre novembro e dezembro. Logo depois da conclusão das 38 rodadas, os quatro últimos colocados caem para a segunda divisão do futebol brasileiro.

Por outro lado, seis clubes se garantem na Libertadores 2022 via Brasileirão, enquanto outros seis disputam a Copa Sul-americana 2022.

