Arrascaeta foi convocado para seleção do Uruguai na Copa do Catar 2022?

Arrascaeta foi convocado para seleção do Uruguai na Copa do Catar 2022?

Para o jogador de futebol, disputar uma Copa do Mundo com a sua seleção nacional é a máximo de prestígio que se pode conquistar na carreira. Campeão da Libertadores e Copa do Brasil com o Flamengo, Arrascaeta foi convocado para seleção do Uruguai? O elenco teve grande êxito em 2022, além do desempenho fenomenal do meia.

Arrascaeta vai jogar na copa do Catar?

Sim, o meia Arrascaeta foi convocado para seleção do Uruguai na Copa do Mundo 2022. O jogador do Flamengo estará nos gramados do Catar com a camisa 10 ao lado de estrelas como Suárez, Cavani, Godín e Bentancur.

Arrascaeta é peça importante no meio de campo do Uruguai. Em partidas das Eliminatórias e amistosos, ele chegou a utilizar a camisa 10 da Celeste e, desde então, tomou conta do número.

Em 2018, na Rússia, Arrasca também foi chamado para defender a sua seleção nacional, titular em apenas uma partida, a de estreia contra o Egito. Agora, mais velho, maduro e experiente, o meia poderá auxiliar o elenco celeste na fase de grupos e quem sabe disputar contra o Brasil nas oitavas de final em busca do título.

Outros jogadores do Flamengo que também foram convocados a disputarem a Copa do Catar são Everton Ribeiro e Pedro, na Seleção Brasileira, e também Guilherme Varela, no próprio Uruguai.

Convocação do Uruguai para a Copa do Catar 2022

O técnico Diego Alonso escolheu 26 jogadores para vestirem a camisa do Uruguai na Copa do Mundo do Catar, incluindo o meia De Arrascaeta.

Alguns dos principais nomes na lista são Luis Suárez, hoje sem clube, Cavani, no Valencia, Araújo, do Barcelona, Bentacur, do Tottenham, Valverde, do Real Madrid e Godín, do Vélez. O plantel de jogadores tem grandes estrelas do futebol atual e, por isso, chega como grande participante no Mundial.

Saiba qual é a convocação completa do Uruguai para a Copa a seguir.

GOLEIROS: Sergio Rochet (Nacional), Fernando Muslera (Galatasaray) e Sebastián Sosa (Independiente).

DEFESA: José Luis Rodríguez (Nacional), Varela (Flamengo), Ronald Araújo (Barcelona), Giménez (Atlético de Madrid), Sebastián Coates (Sporting), Diego Godín (Vélez Sarsfield), Martín Cáceres (Los Ángeles Galaxy), Matías Viña (Roma) e Mathías Olivera (Napoli).

MEIAS: Matías Vecino (Lazio), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Lucas Torreira (Galatasaray), Ugarte (Sporting), Pellistri (Manchester United), Nicolás De la Cruz (River Plate) e de Arrascaeta (Flamengo).

ATACANTES: Agustín Canobbio (Athletico PR), Facundo Torres (Orlando City), Darwin Núñez (Liverpool), Luis Suárez (Nacional), Cavani (Valencia) e Maximiliano Gómez (Trabzonspor).

🔢 𝗡𝗨́𝗠𝗘𝗥𝗢𝗦 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟𝗘𝗦 Las 26 camisetas tienen nombre y número asignado. ¡Ahí vamos @FIFAWorldCup! #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/ykevS0uvRH — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 15, 2022



Tabela de jogos do Uruguai na Copa

A seleção do Uruguai pertence ao grupo H na Copa do Mundo do Catar com a Coréia do Sul, Portugal e Gana. Serão três rodadas disputadas em pontos corridos na primeira fase, onde cada vitória vale 3 pontos e o empate apenas 1 ponto aos times.

Ao fim das três rodadas, somente o líder e o segundo colocado avançam para as oitavas de final onde poderão jogar contra Brasil, Sérvia, Suíça ou Camarões, dependendo dos resultados.

Confira a tabela de jogos do Uruguai na Copa do Mundo completa.

Uruguai x Coréia do Sul (1ª rodada do grupo H)

Data: Quinta-feira, 24/11 às 10h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Cidade da Educação

Narração: a definir

Onde assistir: Globo, FIFA +, SporTV, Globoplay e Portal GE

Portugal x Uruguai (2ª rodada do grupo H)

Data: Segunda-feira, 28/11 às 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Lusail

Onde assistir: Globo, FIFA +, SporTV, Globoplay e Portal GE

Gana x Uruguai (3ª rodada do grupo H)

Data: Sexta-feira, 02/12 às 12h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Al Janoub

Onde assistir: FIFA +, SporTV, Globoplay e Portal GE

