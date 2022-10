Quantos Brasileirão o Flamengo tem? Confira os títulos do clube

Não há dúvidas de que o Flamengo é um dos maiores clubes do futebol brasileiro. Colecionador de taças entre as mais variadas competições do cenário sul-americano na história, o time não pretende parar por aí. Mas quantos Brasileirão o Flamengo tem? Confira o número de troféus que o Rubro-Negro já levantou.

Quantos Brasileirão o Flamengo tem?

O Flamengo tem oito títulos do Campeonato Brasileiro, conquistados nos anos de 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 e 2020 sob o comando do português Jorge Jesus. Como o Flamengo nunca foi rebaixado, todos os títulos são da primeira divisão do futebol, a Série A.

Octacampeão do Brasileiro, o Flamengo integra a lista de maiores campeões do futebol. No entanto, alguns torcedores dizem que o Rubro-Negro só tem sete títulos, já que existe a polêmica envolvendo o ano de 1987 com o Sport sobre quem foi o verdadeiro campeão.

Porém, em publicação em fevereiro de 2021, a CBF tratou o Flamengo como octacampeão depois de ganhar o título em 2020. Naquele ano, entretanto, a competição atrasou devido à pandemia do Covid-19.

O octa do Flamengo, último título, foi conquistado em 2020, com o técnico português Jorge Jesus no comando. Com 71 pontos, um de diferença com o Internacional, o campeão foi definido na última rodada com grandes emoções dentro e fora de campo.

Relembre as memórias do último título do Flamengo no Brasileirão.



Quando foi o primeiro Brasileirão do Flamengo?

O primeiro título brasileiro do Flamengo foi em 1980. Já organizado pela CBF, o formato da competição era completamente diferente do que conhecemos hoje.

Com quarenta e quatro equipes na disputa, o torneio era dividido em três fases. Na primeira, o Flamengo terminou em segundo lugar pelo grupo C, com 9 pontos em cinco vitórias, três empates e uma derrota na classificação. Pela segunda fase, o Rubro-Negro garantiu-se na liderança do grupo F com 6 pontos, tendo quatro vitórias e dois empates.

Na terceira e última fase, o Flamengo novamente ficou na liderança e avançou até a próxima fase sem maiores problemas, com 3 pontos em duas vitórias e um empate. Diferente das fases anteriores, a fase final era disputada em mata-mata.

Na semifinal, o Flamengo venceu o Coritiba por 6 a 3 no agregado. Na final, o primeiro jogo foi 1 a 0 ao Galo. Na volta, 3 a 2 para o Rubro-Negro, que só levou a melhor porque teve a melhor campanha na semifinal.

O Flamengo de Zico levantou pela primeira vez o título de campeão brasileiro, o primeiro de muitos que viriam por aí na história do clube do Rio de Janeiro.

Entenda a polêmica do Brasileirão em 87

Na lista de maiores polêmicas no futebol brasileiro, o título de 1987 com certeza está nela. Você já deve ter ouvido falar que o título de 87 pertence ao Sport. Já flamenguistas tratam como se fosse a sua conquista em campo.

Tudo começou com a disputa da Copa União, organizada pela CBF. A princípio, o campeão e o vice da competição enfrentassem os dois primeiros colocados do Módulo amarelo, ou segunda divisão.

Foi aí que clubes da "primeira divisão" não aceitaram a ordem e, dessa maneira, a CBF "vendeu" a Copa União como fosse o Campeonato Brasileiro. Por fim, o Flamengo venceu o torneio com o Inter em segundo, com o Sport e Guarani se classificando pelo Módulo amarelo.

Em 1988, a CBF organizou os jogos entre as equipes, mas Flamengo e Internacional não entraram em campo. Com isso, Sport e Guarani entraram em campo em seus confrontos e venceram por W.O, atá jogarem a final com os pernambucanos vencendo por 1 a 0, declarado "campeão" do Brasileirão de 87.

Em fevereiro de 2021, a CBF publicou texto em seu site sobre a conquista do título brasileiro do Flamengo. Porém, torcedores notaram que a entidade tratou o elenco carioca como octacampeão, ou seja, incluindo o título de 87. No entanto, ao procurar a matéria no site da CBF é possível verificar que o trecho indicando o octa não está mais lá.

Em texto publicado em 2011, a CBF reconheceu o título de 87 para Flamengo e Sport. Porém, a resolução ainda causa muita confusão na cabeça dos torcedores.

