Rebaixamento do Flamengo em 1995? Entenda a polêmica

O Flamengo nunca foi rebaixado para a segunda divisão no Campeonato Brasileiro. A polêmica envolvendo um provável rebaixamento em 1995, embora tenha deixado a desejar em campo, é fake, ou seja, não existem provas que justificam a queda do elenco Rubro-Negro. Entenda o que de fato aconteceu naquele ano.

O Flamengo já foi rebaixado no Campeonato Brasileiro?

Não, o Flamengo nunca foi rebaixado no Brasileiro. Porém, o elenco tropeçou por diversas ocasiões em temporadas ao longo dos anos na história do futebol brasileiro e, por pouco, não chegou lá devido ao seu desempenho ruim apresentado em campo.

Os casos mais notórios são os de 1987, 1995, 2001, 2002, 2013 e 2014. Entretanto, é preciso separar o que de fato aconteceu e o que muitas vezes é dito pelo público como a verdade absoluta.

A temporada de 1987 ficou marcada na história do futebol brasileiro após a polêmica envolvendo Flamengo e Sport sobre quem realmente foi o campeão do Brasileiro. Naquele ano, o elenco carioca se recusou a jogar o quadrangular final, enquanto o Sport venceu o Guarani na final e levantou o caneco. A CBF, dessa maneira, considera que o time pernambucano foi o vencedor, enquanto flamenguistas dizem o contrário.

Nos anos de 2001 e 2013, jogadores irregulares foram escalados enquanto 2013 e 2014 marcam as piores campanhas do Mengo no torneio.

O que aconteceu com o Flamengo no Campeonato Brasileiro de 1995?

A ocorrência mais notória envolvendo o Flamengo e um provável rebaixamento aconteceu em 1995. Com 24 equipes disputando o campeonato, o elenco terminou em 21º com vinte e quatro pontos, ou seja, uma campanha ruim nos gramados.

Porém, o que se diz na internet sobre o assunto nada tem a ver sobre o mau desempenho do Flamengo e sim de que uma mudança no regulamento teria acontecido para beneficar o Rubro-Negro. A história não é verdadeira já que, em 1994, o as regras indicaram que dois times seriam rebaixados para a segunda divisão do Brasileiro.

Em 1995, desde o início da competição, o regulamento já previa a queda de somente dois times. Dessa maneira, a tal norma do Flamengo naquele ano nunca aconteceu e qualquer evidência trata-se de fake news. Por fim, em 1996, o elenco disputou normalmente a primeira divisão.

Quais times nunca foram rebaixados?

Além do Flamengo, os times do Santos e São Paulo também nunca foram rebaixadas no Campeonato Brasileiro da primeira até a segunda divisão. Porém, a história de que “time grande não cai” vai mostrando ser uma inverdade cada vez mais.

Cruzeiro e Internacional também faziam parte do seleto grupo de incaíveisa até que, em 2019 e 2016 respectivamente, foram rebaixados para a divisão inferior, mostrando que até mesmo os grandes clubes da história do futebol brasileiro estão sujeitos a aprender com os erros e mostrar que podem, sim, dar a volta por cima.