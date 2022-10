Jogos de hoje ao vivo: futebol nesta terça e onde assistir na TV – 25/10/22

Confira a programação completa de futebol nesta terça-feira, 25 de outubro, com todas as transmissões disponíveis

Campeonato Brasileiro, Champions League e Libertadores Feminina estão na programação dos jogos de hoje nesta terça-feira, 25 de outubro, no futebol nacional e internacional. Dá para assistir ao vivo durante o dia e a noite pela televisão e também online. Saiba quais são os jogos de hoje e como acompanhar.

Na reta final da temporada, a Série B traz dois jogos entre equipes que buscam escapar da zona de rebaixamento. Na Liga dos Campeões, pelo futebol internacional, a disputa até as oitavas de final continua.

Quer saber quais são os jogos de hoje e onde assistir? Fique por dentro do texto que o portal DCI preparou.

Programação dos jogos de hoje

Na programação dos jogos de hoje o torcedor pode curtir Brasileirão na Série A e B, Champions League, Copa Verde e até a segundona do Campeonato Inglês.

Confira a agenda do futebol nesta terça.

Flamengo x Santos - Brasileirão Série A

Horário: 21h45

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Athletico PR x Palmeiras - Brasileirão Série A

Horário: 21h45

Onde assistir: Furacão Live e Twitch do Casimiro

Brusque x CRB - Brasileirão Série B

Horário: 19h

Onde assistir: Sportv, Premiere 2 e GloboPlay

CSA x Vila Nova - Brasileirão Série B

Horário: 21h30

Onde assistir: Sportv, Premiere 2 e GloboPlay

Humaitá x Náutico RR - Copa Verde

Horário: 20h

Onde assistir: Sem transmissão

Deportivo Cali x Boca Juniors - Libertadores Feminina

Horário: 19h

Onde assistir: Sportv 2

RB Salzburg x Chelsea - Champions League

Horário: 13h45

Onde assistir: TNT e HBO Max

Sevilla x Copenhague - Champions League

Horário: 13h45

Onde assistir: Space e HBO Max

RB Leipzig x Real Madrid - Champions League

Horário: 16h

Onde assistir: Space e HBO Max

PSG x Maccabi Haifa - Champions League

Horário: 16h

Onde assistir: SBT, TNT e HBO Max

Borussia Dortmund x Manchester City - Champions League

Horário: 16h

Onde assistir: HBO Max

Dínamo Zagreb x Milan - Champions League

Horário: 16h

Onde assistir: HBO Max

Celtic x Shakhtar Donetsk - Champions League

Horário: 16h

Onde assistir: HBO Max

Benfica x Juventus - Champions League

Horário: 16h

Onde assistir: HBO Max

Burnley x Norwich - Campeonato Inglês 2ª Divisão

Horário: 16h

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Ayacucho x Alianza Lima - Campeonato Peruano

Horário: 16h45

Onde assistir: Star +

América x Buhos - Campeonato Equatoriano 2ª Divisão

Horário: 17h15

Onde assistir: Star +

Olmedo x Ind. Juniors - Campeonato Equatoriano 2ª Divisão

Horário: 17h15

Onde assistir: Star +

Qual o jogo vai passar no SBT hoje?

O SBT vai passar o jogo do PSG e Maccabi Haifa hoje, às quatro da tarde, horário de Brasília.

Direto do Parc des Princes, o confronto é válido pela quinta rodada da Liga dos Campeões, onde a vitória garante ao elenco parisiense a classificação nas oitavas de final. Aos israelenses, não existe a possibilidade de avançar até a próxima etapa.

Luiz Alano narra a partida ao lado dos comentaristas Mauro Cezar Pereira e Nadine Basttos. Também dá para assistir no site www.sbt.com.br de graça.

O jogo do Flamengo hoje no Brasileirão NÃO vai passar no SBT ou na Globo.

