São Paulo x Flamengo (25/2): como assistir e escalações do Brasileirão

São Paulo e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (25), no Estádio do Morumbi, pela última rodada do Brasileirão. O confronto é decisivo para as duas equipes, pois enquanto o Tricolor precisa da vitória para garantir a vaga direta na Libertadores, o Rubro-negro precisa dos três pontos para ficar com o título do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir São Paulo x Flamengo?

São Paulo x Flamengo – Globo, SporTV e Premiere

A Rede Globo transmite a partida ao vivo para todo o país, mas exceto para o Estado do Rio Grande do Sul. Luis Roberto narra, com então comentários de Roger Flores, Caio Ribeiro. Além da tv aberta, o Premiere e o SporTV também transmitem a partida.

Como São Paulo e Flamengo chegam para o jogo?

De grande candidato ao título do Campeonato Brasileiro, o São Paulo passou a brigar para garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores. O retrospecto ruim em 2021, não apenas culminou na saída do então treinador Fernando Diniz, como mudaram os planejamentos do clube. Se antes o Tricolor sonhava em quebrar o tabu de nove anos sem títulos, a realidade hoje é conseguir a classificação direta no principal torneio do continente.

No entanto, a missão que parecia fácil rodadas atrás, tornou-se complicada. A derrota para o já rebaixado Botafogo na segunda-feira (22), deixou o Tricolor precisando da vitória na última rodada do Brasileirão, para conquistar a vaga sem depender de ninguém. Em caso de empate ou derrota, a equipe paulista precisa torcer para o Fluminense não vencer o Fortaleza.

Já o Flamengo joga o confronto podendo conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Logo depois de vencer o Inter, na última rodada, o Rubro-negro passou o Colorado na tabela e assumiu a liderança. Uma vitória simples diante do São Paulo, garante o caneco aos flamenguistas. No entanto, em caso de tropeço, a equipe precisa torcer para os gaúchos não vencerem o Corinthians.

Isso porque, o time de Ceni está com dois pontos de vantagem para o clube de Abel Braga. Entretanto, em caso de empate nas pontuações das equipes, os colorados levam vantagem, pois no critério de desempate, possuem saldo de gol superior ao do Flamengo.

Quais as prováveis escalações?

A provável escalação do São Paulo tem: Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves, Igor Vinícius; Luan, Daniel Alves, Tche Tchê, Igor Gomes; Toró e Luciano;

Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves, Igor Vinícius; Luan, Daniel Alves, Tche Tchê, Igor Gomes; Toró e Luciano; A provável escalação do Flamengo tem: Hugo; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Felipe Luis; Gerson, Diego, Éverton Ribeiro, Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel.

Jogos da 38ª rodada do Brasileirão

Com todos os jogos marcados para esta quinta-feira (25), a última rodada do Brasileirão terá jogos simultâneos, para que nenhum resultado interfira em algum jogo. Por isso, todas as partidas começam ao mesmo tempo, às 21h30.

Fluminense x Fortaleza

Vasco x Goiás

São Paulo x Flamengo

Internacional x Corinthians

Bahia x Santos

Athletico-PR x Sport

Red Bull Bragantino x Grêmio

Atlético-MG x Palmeiras

Ceará x Botafogo

Atlético-GO x Coritiba

