São Paulo na Libertadores: o que Tricolor precisa para garantir vaga ?

De grande candidato ao título do Campeonato Brasileiro, o São Paulo passou a brigar para garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores. O retrospecto ruim em 2021, não apenas culminou na saída do então treinador Fernando Diniz, como mudaram os planejamentos do clube. Se antes o Tricolor sonhava em quebrar o tabu de nove anos sem títulos, a realidade hoje é conseguir a classificação direta no principal torneio do continente.

No entanto, a missão que parecia fácil rodadas atrás, tornou-se complicada. A derrota para o já rebaixado Botafogo na segunda-feira (22), deixou o Tricolor precisando da vitória na última rodada do Brasileirão, para conquistar a vaga sem depender de ninguém. Entretanto, o adversário do clube será o Flamengo, que precisa apenas de um triunfo para conquistar o título do Brasileirão.

São Paulo na Libertadores: veja os cenários possíveis

Com apenas uma rodada para terminar o Brasileirão, o Tricolor é atualmente o quarto colocado com 63 pontos. Em busca de garantir a vaga direta na Libertadores, o São Paulo precisa terminar a competição entre os quatro primeiros. No entanto, o Fluminense, com 61 pontos, pode ultrapassar a equipe do Morumbi na última rodada.

Enquanto o time de Marcos Vizolli encara o Flamengo, o Flu recebe o Fortaleza, que praticamente já garantiu sua permanência na primeira divisão. Para ser rebaixado, o Leão precisa perder o jogo, além do Vasco ganhar do Goiás por uma diferença de 12 gols.

Para conquistar sua vaga direta na Libertadores, basta o São Paulo vencer o Flamengo na quinta-feira (25), pois chegaria a 66 pontos e ninguém poderia ultrapassá-lo. No entanto, em caso de empate ou derrota, a equipe precisa torcer por uma combinação de resultados no jogo do Fluminense.

Vitória diante do Flamengo – São Paulo garante vaga direta na Libertadores

– São Paulo garante vaga direta na Libertadores Empate – São Paulo precisa torcer para o Fluminense não vencer o Fortaleza

– São Paulo precisa torcer para o Fluminense não vencer o Fortaleza Derrota – São Paulo só se classifica se o Fluminense perder ou empatar

- PUBLICIDADE -

Se empatar com o Rubro-negro, o Tricolor chega a 64 pontos, mesma pontuação que o Fluminense alcança se vencer o Fortaleza. No entanto, com as duas equipes empatadas no número de pontos, a equipe carioca fica à frente da paulista, pois teria mais vitórias (primeiro critério de desempate).

São Paulo pode depender do rival Palmeiras

Por fim, mesmo que perca o quarto lugar para o Fluminense, o São Paulo ainda pode sonhar com a vaga direta na Libertadores. No entanto, terá que torcer para seu rival Palmeiras, vencer a Copa do Brasil. Isso porque, como o Verdão já tem vaga direta na Libertadores (é o atual campeão) o quinto colocado herdaria a vaga.

Jogar a fase preliminar da Libertadores seria uma grande decepção ao São Paulo. Visto que, além de ter mais partidas para realizar, o que atrapalha no planejamento do novo treinador, Hernán Crespo, o clube corre o risco de dar adeus à competição de forma precoce e garantir mais um vexame.

Próximos jogos

O São Paulo definirá seu destino nesta quinta-feira (25). Às 21h30, a equipe encara o Flamengo, no Morumbi, na última rodada do Campeonato Brasileiro 2020.

+ Bola de Ouro da Copa do Brasil: veja quem como votar nos finalistas

- PUBLICIDADE -

+ Liverpool x Universidad Católica: onde assistir jogo da Libertadores 2021