VÍDEO: Marcos Braz do Flamengo briga com torcedor no Rio

Após a derrota para o São Paulo no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, o clima no Flamengo não é dos melhores. Nesta terça-feira, 19 de setembro, um vídeo mostra o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, trocando socos e chutes com um torcedor em shopping no Rio de Janeiro.

O que aconteceu com Marcos Braz do Flamengo?

O vídeo divulgado pelo jornalista Venê Casagrande, do SBT, mostra o dirigente do Flamengo, Marcos Braz, brigando com um torcedor dentro do Barra Shopping, no Rio de Janeiro, às 17h. O dirigente do clube carioca estava acompanhado de sua filha em uma loja quando um homem começou a agredi-lo verbalmente.

Já o torcedor, segundo Venê Casagrande, estava dentro da mesma loja em que Braz estava com a filha, e apenas gritou para o dirigente sair do Flamengo. Quando virou as costas e saiu, o torcedor viu Marcos Braz correndo atrás dele ao lado do segurança.

O torcedor também relatou que Marcos Braz o mordeu.

Confira a seguir o vídeo.

Urgente! Marcos Braz, dirigente do Flamengo, foi cobrado por um torcedor do Fla e agrediu o rubro-negro. Testemunhas relatam que Braz está errado porque o agrediu. pic.twitter.com/wiboXAVGKz — Venê Casagrande (@venecasagrande) September 19, 2023

O Flamengo tem compromisso marcado para a quarta-feira, 20 de setembro, contra o Goiás pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo tem início às 19h, horário de Brasília, no Estádio Serrinha, em Goiânia, com transmissão do Premiere ao vivo para todo o país.

No último domingo, o Rubro-Negro perdeu para o São Paulo por 1 x 0, com gol de Calleri, durante a primeira partida da final da Copa do Brasil no Maracanã. O resultado abalou a diretoria, jogadores e principalmente os torcedores, que foram para as redes sociais pedir a saída de Jorge Sampaoli do comando técnico do clube

O Flamengo foi eliminado da Libertadores pelo Olimpia, mas joga o Brasileirão e a final da Copa do Brasil no próximo domingo, 24 de setembro, no Morumbi, contra o São Paulo.

