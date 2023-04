Vítor Pereira é demitido do Flamengo após série de derrotas

O português Vítor Pereira não é mais técnico do Flamengo. O clube anunciou hoje, 11 de abril, o desligamento do treinador após a sequência de resultados ruins no clube, além de vexames em finais na temporada. O substituto ainda não foi anunciado pela diretoria, mas rumores já indicam os favoritos.

O anúncio foi feito pelas redes sociais: "O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Vitor Pereira e sua comissão técnica não comandam mais o elenco profissional. A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira", diz nota publicada no Twitter.

Vítor Pereira demitido do Flamengo

Foram quatro quatro meses no comando do Flamengo, um dos melhores do futebol brasileiro. O resultado, entretanto, foi bem diferente do esperado. Vítor Pereira teve cinco chances de títulos desperdiçadas na temporada além de pífios resultados em campo.

O primeiro trabalho de Vítor no futebol brasileiro foi no Corinthians em 2022. O português não ganhou títulos, mas chegou até a final da Copa do Brasil onde perdeu nos pênaltis justamente para o Flamengo. Foram 29 vitórias, 16 empates e 18 derrotas em 63 partidas, de acordo com dados do Transfermarkt.

No Flamengo, Vítor Pereira chegou com o objetivo de conquistar títulos. Ele substituiu Dorival Junior e desde então foram 19 partidas e 11 vitórias na temporada.

Final do Campeonato Carioca foi fator definitivo

O início de temporada do Flamengo não é nada animador. O clube perdeu a Supercopa do Brasil para o Palmeiras, foi derrotado pelo Al Hilal na semifinal do Mundial de Clubes e perdeu nos pênaltis para o Independiente del Valle na Recopa Sul-Americana. Tudo isso sob o comando do português VP.

Depois, no Campeonato Carioca, ficou em terceiro lugar ao perder para o Fluminense na última rodada. Já na final do Carioca, ganhou do Vasco na semifinal mas perdeu para o Tricolor das Laranjeiras em goleada de 4 a 0 no próprio Maracanã.

Outro fator importante e que pode ter pesado para a decisão da diretoria é o clima nos bastidores. Na primeira final do estadual, Gabigol ficou na reservas. Já na segunda partida, ele vestiu a camisa titular mas saiu no intervalo. Nas redes sociais, torcedores protestaram pelas escolhas do profissional mostraram-se contrários à permanência do comandante.

Carreira de Vítor Pereira

Vítor tem trabalhos bastante diferentes em seu currículo aos 54 anos. Depois de pendurar as chuteiras, Vítor Pereira entrou para a carreira no banco de reservas.

O seu primeiro trabalho foi no Porto, como treinador adjunto. Em 2013, ele ganhou a sua primeira chance no time profissional como técnico, onde obteve o maior êxito da sua trajetória. No ano seguinte foi para o Al Ahli, da Arábia Saudita. Ele passou também pelo Olympiacos, Fenerbahce, 1860 Munique e Shanghai Port, na China.

Em 2021, VP chegou ao Corinthians mas não conquistou títulos. O trabalho no clube paulista agradou a diretoria carioca, que o contratou no ano seguinte.

Por toda a sua carreira, Vítor Pereira conquistou quatro títulos no Porto, um Campeonato da Grécia e a Taça da Grécia, o Campeonato da China e a Supercopa Chinesa.

Novo técnico do Flamengo em 2023

Com a demissão do técnico Vítor Pereira, o Flamengo terá que retornar ao mercado para encontrar um substituto à altura do clube. Segundo o jornalista Eric Faria, da Globo, o ídolo Jorge Jesus é o plano A para o time.

O nome do Mister é o favorito pela torcida. Após conquistar a Libertadores, Brasileirão, Recopa, Campeonato Carioca e a Supercopa do Brasil, ele trocou o Brasil por sua terra natal ao assumir o Benfica. Lá, entretanto, não obteve êxito e sequer conquistou troféus.

Atualmente, JJ é o técnico do Fenerbahce. Ele avisou que não vai renovar o seu contrato na Turquia, mas só poderá deixar o clube em maio deste ano.

Além de JJ, outros nomes estão livres no mercado como Dorival Júnior, Lisca, Roger Machado e Tite.