Vítor Pereira vai cair? Saiba qual é a situação do técnico do Flamengo

O início de temporada do Flamengo não é dos melhores. O time carioca perdeu quatro disputas de títulos em competições nacionais e internacionais, obrigando o torcedor a questionar as escolhas da Diretoria. A principal delas é a situação do técnico Vítor Pereira, que assumiu após a saída de Dorival Júnior.

VP foi anunciado no fim de dezembro, mas só entrou no cargo no começo de 2023, quando a temporada do futebol no Brasil começa de maneira oficial.

Flamengo vai demitir o Vítor Pereira?

Após a derrota para o Fluminense na Taça Guanabara, o técnico português continua no cargo. É o que indica o portal UOL, que informou que a Diretoria do Rubro-Negro vai manter Vítor Pereira durante a reta final do Campeonato Carioca e que, ao fim do estadual, irá avaliar o trabalho do comandante.

Vítor Pereira perdeu a final da Supercopa do Brasil para o Palmeiras. Depois, foi derrotado pelo Al Hilal na semifinal e ficou em terceiro lugar no Mundial de Clubes. Daí, perdeu nos pênaltis para o Independiente del Valle na final da Recopa Sul-Americana.

Para deixar a conta ainda mais dramática, foi superado de virada pelo Fluminense na decisão da Taça Guanabara na última quarta-feira, 8 de março, no Maracanã. Após o apito final, Vítor lamentou a derrota e relembrou os importantes desfalques do elenco do Flamengo como Pedro, Varela, David Luiz e Filipe Luís.

Números de VP no Flamengo

O técnico Vítor Pereira acumula 14 partidas à frente do Flamengo, com oito vitórias, um empate e cinco derrotas, segundo dados do portal GE. O profissional tem 59,5% de aproveitamento no clube carioca.

Na última semana, VP também perdeu o clássico para o Vasco no Campeonato Carioca. Agora, com a derrota para o Fluminense e quatro títulos perdidos na temporada, a crise só aumenta para o treinador. O único clássico que venceu foi contra o Botafogo, mas o técnico sequer estava no comando do time.

Desde que está no Brasil, em 2022, Vítor Pereira ainda não ganhou títulos.

Quantas Libertadores o Flamengo tem?

Torcedores pedem a saída de treinador

Nas redes sociais, os pedidos de "Fora Vítor Pereira" e as campanhas para a demissão do treinador publicadas por torcedores do Flamengo tomam conta. Após quatro vexames na temporada, a paciência do apaixonado pelo Rubro-Negro parece ter se esgotado.

Um grupo de torcedores tem se mobilizado para protestar no próximo sábado, 11 de março, na sede do Flamengo na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, às dez horas da manhã, horário de Brasília.

Além do treinador, a Diretoria do clube também é alvo do protesto dos torcedores.

Enquanto ninguém cobrar diretamente essa DIRETORIA, que também é responsável direta pelo desempenho no campo, certas coisas não mudarão. O Twitter tava cheio de gente pedindo isso e agora vai ter. Então ajuda na divulgação e vá no#ProtestoNaGávea ESSE SÁBADO 11/03 às 10:00. (+) pic.twitter.com/NABvq4aKK4 — Músicas do Flamengo (@MusicasFlamengo) March 9, 2023

