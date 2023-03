Fluminense é campeão da Taça Guanabara 2023; veja os gols

No Estádio do Maracanã, as equipes de Flamengo e Fluminense disputaram a última rodada do Campeonato Carioca nesta quarta-feira

O Fluminense é campeão da Taça Guanabara 2023! Com o Maracanã lotado, o Tricolor derrotou o Flamengo na noite desta quarta-feira, 08/03, por 2 a 1 no clássico Fla-Flu, tradicional no futebol carioca. Confira como foi a partida e assista aos gols.

Com 12 títulos, o Fluminense é o segundo maior campeão da Taça Guanabara na história. O Tricolor levantou o caneco pela primeira vez em 1966, quando derrotou justamente o Flamengo na última rodada da competição. No ano passado, o time venceu a Taça e o Campeonato Carioca em cima do Flmengo em ambas as vezes.

Os gols foram marcados por Everton Cebolinha para o Flamengo e Cano e Gabriel Pirani para o Fluminense.

Como foi o jogo do Flamengo x Fluminense

Pelo segundo ano consecutivo, o Fluminense vence a Taça Guanabara. Sob o comando de Fernando Diniz, o Tricolor fez bonito e venceu o Flamengo nesta quarta-feira, pela última rodada, no tradicional clássico 'Fla-Flu'.

Com a vitória, o Fluminense termina a Taça Guanabara com 25 pontos, somados em 8 vitórias, um empate e duas derrotas. O elenco também está classificado para a semifinal do Campeonato Carioca.

PRIMEIRO TEMPO FLAMENGO X FLUMINENSE

Clima de final no Maracanã. Com as arquibancadas lotadas, o clássico Fla-Flu agitou a noite desta quarta-feira pela última rodada do Campeonato Carioca. Afinal, o título da Taça Guanabara estava em jogo para os dois lados.

Bastaram segundos assim que o árbitro apitou para Gabriel Barbosa, o Gabigol, tomar o primeiro cartão amarelo da partida, após chutar a bola em cima do jogador do Fluminense. Com início quente e pegado, deu para ter ideia de como seria o restante do clássico no Maracanã.

O Flamengo começou melhor no primeiro tempo. Trabalhou bem a bola no campo de ataque enquanto o Fluminense tinha mais dificuldade em sair jogando. A pressão deu efeito e Everton Cebolinha, aos 18 minutos, abriu o placar do clássico nesta quarta.

Assista ao gol do Flamengo.

esse gol devia virar elogio.

"você tá tão linda que parece o gol do everton cebolinha"pic.twitter.com/uIS3mvQIMm — emilly (@crfxemilly) March 9, 2023



O Fluminense respondeu aos 25 minutos com chute de Cano. Matheus Cunha, goleiro titular no clássico, defendeu a bola do argentino.

A polêmica veio aos 33 minutos quando Gabigol marcou o segundo gol do Flamengo. Matheus França roubou a bola de André, passou para Gabigol que sozinho na área empurrou para as redes do gol de Fábio. O juiz, após ser acionado pela arbitragem, verificou o lance no VAR e anulou o gol após a falta em cima de André.

Assista a marcação de Gabigol que foi anulada pelo juiz.

GOL DO FLAMENGO!

GABIGOL 2x0 pic.twitter.com/dL62ecwKyY — Fora Braz, Fora Landim (@Fla_Videos) March 9, 2023



A partida seguiu pegada até os últimos minutos do primeiro tempo. O Fluminense seguiu trabalhando para encontrar a jogada perfeita, mas nada de criar. Cano foi o protagonista e, aos 43, teve a última chance de empatar o clássico.

John Arias trabalhou, Matheus cortou na primeira. O atacante recuperou a bola, lançou para Cano que mandou por cima do gol.

SEGUNDO TEMPO FLAMENGO X FLUMINENSE

Na volta dos vestiários, o Fluminense adotou uma postura totalmente diferente, mais ofensiva e perigosa. O Flamengo continuou pressionando o Tricolor.

Trabalhando muito bem a bola, os visitantes conseguiram deixar tudo igual no clássico. Aos 7 minutos, a jogada entre Martinelli e Arias deixou Cano na área que, livre, acertou em cheio o gol de Matheus Cunha.

Confira o gol do Fluminense.

O gol do Cano aí. "FAZ O 'L'!"pic.twitter.com/H5wE6zrM62 — ⚽ (@DoentesPFutebol) March 9, 2023

Depois de fazer o gol, o Fluminense ganhou o gás necessário para ir para cima, mas a defesa dos anfitriões se mostrou bastante efetiva em segurar o resultado. O Rubro-Negro, por outro lado, optou por substituições para movimentar o meio de campo com Vidal, Mateusão e Ayrton Lucas.

O clima do jogo caiu bastante na metade do segundo tempo. O Flamengo passou a pressionar a saída de bola do Fluminense, que pareceu incomodado com as condições. A partir dos 35 minutos, o Tricolor passou a ir para frente e a se aproximar do campo de ataque.

Sem Gabigol e Everton Ribeiro, o técnico Fernando Diniz colocou o Fluminense para ir para cima do adversário, aproveitando a desorganização e a insegurança do Flamengo para se dar bem. E foi o que aconteceu aos 39 minutos logo após a cobrança de falta. Gabriel Pirani aproveitou a sobra de Cano e mandou para as redes.

Confira o gol da virada.

E TEM VIRADA DO FLUZÃO NO MARACANÃ! Gabriel Pirani aproveita chute torto de Cano e escora a bola pro gol! Fluminense na frente pela Taça Guanabara! Flamengo 1x2 Fluminensepic.twitter.com/cyK5q2JJEM — Tiro de Canto (@tirodicanto) March 9, 2023



No finalzinho de partida, emoções para os dois lados. Aos 44 minutos no relógio, Gerson chutou Giovanni que já estava no chão, cartão amarelo para o atleta do Flamengo e a confusão generalizada começou. Felipe Melo, que saiu do banco de reservas, acabou tentando separar os jogadores e tomou o vermelho sem ao menos tocar na bola.

Com um a menos em campo, o Fluminense só precisou se segurar. Sete minutos de acréscimos. Os anfitriões no confronto tiveram a última chance aos 55 minutos, mas o goleiro Fábio fez bonito e defendeu o chute.

Sem mais conversas, o árbitro apitou o fim de jogo e o Fluminense venceu por 2 a 1.

Escalação do Flamengo: Matheus Cunha; Pablo, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Matheusinho; Igor Jesus, Gerson, Matheus França, Arrascaeta; Everton e Gabigol.

Escalação do Fluminense: Fábio; Nino, Samuel Xavier, David Braz, Alexsander; André, Martinelli, Ganso; Jhon Arias, Keno e Cano.

Fluminense tem Libertadores?

Quem é o vice-campeão da Taça Guanabara?

Até o momento, o vice-campeão é o Flamengo com 23 pontos após o fim do clássico e a decisão do título da Taça Guanabara para o Fluminense nesta quarta. O Rubro-Negro anotou sete vitórias, dois empates e duas derrotas.

Enquanto isso, o Vasco ainda vai jogar amanhã, contra o Bangu, na última rodada da primeira fase. Com 20 pontos em quarto lugar, o time pode destronar o Flamengo se vencer a partida. No entanto, o Cruz Maltino vai precisar descontar a diferença no saldo de gols com o Rubro-Negro.

Na temporada passada, o Fluminense ganhou a Taça Guanabara ao completar 28 pontos em onze partidas, somando nove vitórias, um empate e uma derrota. O vice-campeão foi o Flamengo, que teve dois pontos a menos na classificação geral.

