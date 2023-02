Tombense x Villa Nova: onde assistir ao vivo e horário (27/02/23)

Fechando a sétima rodada do Campeonato Mineiro, Tombense e Villa Nova disputam os três pontos nesta segunda-feira, 27 de fevereiro, no Estádio Soares de Azevedo. A bola rola às 19h (Horário de Brasília) com transmissão gratuita para todo o público. As equipes estão em grupos distintos na primeira fase.

Transmissão jogo do Tombense x Villa Nova hoje ao vivo

O jogo do Tombense e Villa Nova hoje tem transmissão no Youtube às 19h, horário de Brasília. Disponível para todo o Brasil, a partida será exibida no canal da NSports de graça e ao vivo para todo o público nesta segunda-feira. A partida não vai passar em nenhum canal de televisão.

Para assistir é só sintonizar a plataforma no canal do NSports, encontrar a transmissão do jogo do Tombense e Villa Nova ao vivo e aí desfrutar do futebol. É de graça e o torcedor não paga nada. Dá para curtir no aplicativo do celular, tablet, smartv e computador no site.

Classificação atualizada

Doze equipes disputam a primeira fase do Campeonato Mineiro. Elas foram divididas em três grupos de quatro cada, onde somente os líderes de cada grupo avançam para a semifinal, além do melhor segundo colocado na classificação e nos números.

GRUPO A

1 Atlético MG - 17 pontos

2 Athletic Club - 12 pontos

3 Pouso Alegre - 8 pontos

4 Villa Nova - 7 pontos

GRUPO B

1 Atlético MG - 15 pontos

2 Patrocinense - 4 pontos

3 Caldense - 4 pontos

4 Democrata SL - 3 pontos

GRUPO C

1 Cruzeiro - 11 pontos

2 Democrata GV - 10 pontos

3 Tombense - 8 pontos

4 Ipatinga - 5 pontos

Como funciona o Campeonato Mineiro?

O Campeonato Mineiro é disputado em cinco fases. A primeira reúne doze times divididos em três grupos de quatro onde cada participantes enfrenta somente os times das outras chaves em pontos corridos por 8 rodadas.

Quando a primeira fase terminar, as quatro melhores equipes (o primeiro lugar de cada grupo e o melhor segundo lugar) vão para a semifinal. Tem também a disputa do Troféu Inconfidência, com os times que restaram na competição, espécie de torneio secundário no futebol mineiro.

Os três piores vão para a repescagem do rebaixamento, onde jogam em triangular para saber quem será rebaixado.

A semifinal e a final do Campeonato Mineiro será disputada em dois jogos, ida e volta.

