Quando começa a Fórmula 1 em 2023: tudo sobre a primeira corrida do ano na F1

Prepare-se para acelerar junto ao seu piloto favorito na nova temporada da Fórmula 1! O Grande Prêmio de Bahrein dá o pontapé inicial na edição em 5 de março de 2023, no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir. Fique por dentro de todos os detalhes da primeira corrida na elite do automobilismo.

Clique AQUI para acompanhar o calendário da F1 completo em 2023.

GP de Bahrein é a primeira prova da temporada na Fórmula 1

O Grande Prêmio de Bahrein será o responsável por dar o pontapé inicial na competição de elite no automobilismo este ano. Vinte pilotos estarão na pista em busca da tão sonhada vitória, a primeira na temporada.

A corrida de Bahrein acontece no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, no fim de semana entre os dias 3, 4 e 5 de março de 2023 na Fórmula 1. Serão três treinos livres, dois na sexta e um no sábado, o classificatório também no sábado e a corrida no domingo.

Os pilotos vão correr 57 voltas no Circuito de 5,412 quilômetros em Sakhir no domingo. O clima promete ser quente não apenas na cidade, como também dentro da pista entre os competidores.

O primeiro Grand Prix em Bahrein aconteceu em 2004. Desde então, a prova faz parte do calendário do automobilismo. O recorde de volta pertence à Pedro de la Rosa, com 1:31.447, em 2005.

GP de Bahrein 2023 na F1

SEXTA-FEIRA, 03/03:

Treino livre 1 - 08h30 (horário de Brasília)

Treino livre 2 - 12h (horário de Brasília)

SÁBADO, 04/03:

Treino livre 3 - 08h30 (horário de Brasília)

Treino classificatório - 12h (horário de Brasília)

DOMINGO, 05/03:

GP de Bahrein - 12h (horário de Brasília)

Circuito Internacional do Bahrein

Localizado em Sakhir, no Bahrein, o Circuito Internacional receberá a primeira etapa da temporada na Fórmula 1 com a presença dos vinte pilotos.

O circuito de 5,412 quilômetros será o palco dos treinos livres, classificatório e a corrida no domingo. Sob o projeto de Hermann Tilke, a pista foi inaugurada em 2002 especialmente para receber provas de automobilismo. Assim como o Circuito Yas Marina, o Circuito de Bahrein também foi desenvolvido sob uma tela em branco.

A pista é uma das mais modernas da Fórmula 1. Em cada etapa realizada no Bahrein, dá para se esperar uma prova cheia de ultrapassagens, mas com muito vento, além das altas temperaturas. A curva 10 fechada é o destaque do circuito, em declive e sem curvatura para a esquerda.

Já a curva 12 também se destaca, permitindo que os pilotos acelerem os motores em busca de velocidade.

Quais pneus os competidores vão usar?

A Pirelli confirmou as escolhas de pneus para as três primeiras corridas da temporada da F1, incluindo o Grande Prêmio de Bahrein.

Um novo composto foi adicionado na mistura este ano, com a Pirelli tendo seis opções desde o C5 mais macio até o C0 mais duro.

Para o Prêmio de Bahrein, os escolhidos foram C1, C2 e C3, duro, médio e macio respectivamente. O composto mais macio será o vermelho, o médio em amarelo e o mais duro estará em branco. Já os pneus de chuva intermediários e os azuis estarão disponíveis somente ao longo da temporada em caso de condições climáticas adversas.

GP do Bahrein - C1 (Duro), C2 (Médio) e C3 (Macio)

Pirelli have announced their tyre choices for the first three races of the year ✅ And, a new compound is coming into play 👀#F1 https://t.co/wNIE7Og5sh — Formula 1 (@F1) February 15, 2023

Quais pilotos vão correr na F1 em 2o23?

Assim como o calendário, a lista dos vinte pilotos entre as dez equipes também está definida. Max Verstappen, atual campeão da Fórmula 1, continua na Red Bull, assim como Sergio Pérez.

Na Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell completam a equipe. A mudança principal ficou para a Aston Martin, que contará com o veterano Fernando Alonso ao lado de Lance Stroll.

Pierre Gasly, o prodígio das pistas, foi para a Alpine, enquanto Oscar Piastri, jovem australiano, estará na McLaren.

Acompanhe a dança das cadeiras e sabe quem são os pilotos da temporada na F1.

MERCEDES: Lewis Hamilton e George Russell

ALPINE: Pierre Gasly e Esteban Ocon

HAAS: Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg

MCLAREN: Lando Norris e Oscar Piastri

RED BULL: Max Verstappen e Sergio Perez

ASTON MARTIN: Fernando Alonso e Lance Stroll

ALPHATAURI: Yuki Tsunoda e Nyck de Vries

FERRARI: Charles Leclerc e Carlos Sainz

ALFA ROMEO: Valtteri Bottas e Guanyu Zhou

WILLIAMS: Alexander Albon e Logan Sargeant

+ Pit Stop mais rápido da F1: qual é a parada mais veloz da história?

Onde assistir a corrida?

Por mais um ano, a Rede Bandeirantes permanece como a emissora oficial da Fórmula 1 no Brasil. Dona dos direitos de transmissão, o canal renovou o contrato até o fim de 2025.

Na TV aberta, a emissora vai transmitir o treino classificatório no sábado em Bahrein e o Grande Prêmio no domingo, ao vivo para todos os estados do Brasil, desde os bastidores no início da prova até o pódio com direito à execução dos hinos dos pilotos.

Os treinos livres na sexta, por outro lado, serão exibidos somente no canal BandSports, através das operadoras de TV por assinatura.

As transmissão contam com a participação de Reginaldo Leme, Max Wilson e Felipe Giaffone, além da reportagem de Mariana Becker direto do paddock.

Online, o torcedor pode sintonizar o site da BAND (www.band.uol.com.br), onde as imagens da programação estão disponíveis de graça e ao vivo.

A temporada acaba em 26 de novembro, no GP de Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos.

