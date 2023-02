Daniel Alves tem filhos? Conheça a família do jogador brasileiro

Apesar de ser casado com modelo espanhola desde 2017, os dois filhos do lateral brasileiro são do primeiro casamento

O nome do jogador de futebol Daniel Alves estampa as manchetes dos jornais do mundo desde o fim de janeiro de 2023. Acusado de agressão sexual por uma jovem de 23 anos, o lateral está preso em Barcelona, na Espanha, após a decisão da juíza. Daniel é casado com a modelo Joana Sanz, além de ter dois filhos do primeiro casamento.

A juíza Maria Concepción Canton Martín acatou o pedido do Ministério Público do país e decretou a prisão preventiva sem fiança do jogador. Isso significa que ele ficará preso até o seu julgamento.

Quantos filhos Daniel Alves tem?

Daniel Alves tem dois filhos, frutos do casamento do jogador com Dinorah Santana.

Eles se casaram em 2008 e tiveram dois filhos: Daniel Junior e Vitoria, de 16 e 15 anos respectivamente Depois de dez anos, em 2011, eles se divorciaram.

Apesar de sua vida ser um livro aberto, o lateral não publica informações sobre os filhos. No máximo é possível encontrar nas redes sociais cliques ao lado dos herdeiros. Eles possuem conta nas redes sociais, mas ambos mantém no privado.

Assim como o pai, a mãe dos filhos do Daniel Alves também não publica informações sobre o casal.

+ Vídeo de Daniel Alves preso é real? Imagem bomba na web

Quem é a mãe dos filhos de Dani Alves?

A mãe dos filhos de Daniel Alves, preso desde 20 de janeiro, é Dinorah Santana. O jogador foi casado por dez anos, e da união nasceu o casal, um menino e uma menina.

Se engana quem pensa que a parceria entre Daniel e Dina, como é chamada, terminou com o fim da união. Dinorah se tornou a empresária e responsável por gerir a carreira do brasileiro, mesmo após o divórcio.

Ela gerencia a agência de futebol Kick & Run Sports Management, com sede na Alemanha, segundo o jornal inglês The Sun.

Ela foi a grande responsável pelo novo contrato do Barcelona e também a mudança para a Juventus.

Note: Dinorah Santana and Dani Alves divorced in 2011. Some time later, Dani married Joana Sanz, his current wife. pic.twitter.com/9GIQSgq99H — Barça Universal (@BarcaUniversal) February 9, 2023

Quem é a esposa do lateral

Daniel Alves é casado com Joana Sanz, modelo espanhola de 30 anos. A morena nasceu em Tenerife, maior ilha do arquipélago das Canárias que pertence à Espanha. Joana já trabalhou com marcas como Jimmy Choo, Yves Saint Laurent (YSL) e L'Oriel, além de desfilar desde os 17 anos.

O jogador e a modelo, segundo o jornal The Sun, foram apresentados por um amigo em comum pouco antes do atleta se mudar para a Juventus, na Itália. A paixão foi instantânea, os dois passaram a conversar e a sair, até que o relacionamento teve início.

Ainda segundo o The Sun, Daniel Alves teve que pedir a moça em casamento três vezes até que ela finalmente aceitasse noivar com o jogador brasileiro. Ela não queria se casar, mas aceitou o anel de noivado. Em 2017, em uma cerimônia secreta em Ibiza, na Espanha, os dois disseram "sim" um ao outro, segundo o The Sun.

Joana tem 946 mil seguidores no Instagram. Ela compartilha cliques do dia a dia, do seu trabalho e com a família. Recentemente, com a acusação envolvendo o lateral, ela arquivou todas as fotos com o marido.

Em dezembro de 2022, a modelo perdeu a mãe. Segundo publicação de Joana nas redes sociais, a mãe foi "deixada para morrer" pois sofria de uma doença mental.

Mesmo com a longa e duradoura união, o jogador de futebol e a modelo não tem filhos.

