Unirb x Doce Mel: onde assistir, horário e escalações hoje – 17/02

Pela sexta rodada do Campeonato Baiano, as equipes de Unirb x Doce Mel se enfrentam nesta quinta-feira, 17/02, com a bola rolando às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Carneirão, na cidade de Alagoinhas. Confira onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Unirb x Doce Mel ao vivo

O jogo do Unirb e Doce Mel hoje no Campeonato Baiano vai passar na TVE Bahia (TV aberta) e Youtube (Site gratuito) para todo o Brasil de graça a partir das 19h15 no horário de Brasília.

Além da televisão aberta, o jogo desta quarta-feira também tem a retransmissão no Youtube ao vivo da TVE Bahia para todos os internautas.

Como estão as equipes no Campeonato Baiano

O elenco do Unirb vem de empate diante do Atlético de Alagoinhas, o atual campeão baiano. Por isso, o grupo busca dar o melhor de si nesta quinta-feira na abertura da rodada para conquistar uma melhor posição. Na tabela do Campeonato Baiano, está em oitavo com 3 pontos,

Enquanto isso, o time do Doce Mel se mantém em sétimo lugar com 4 pontos, ou seja, tem apenas um ponto a mais do que o adversário do jogo de hoje. Dessa maneira, o grupo promete colocar em campo os melhores jogadores do seu plantel para levar para casa a sua segunda vitória.

Escalação do Unirb x Doce Mel

Unirb: Marcão; Carlinhos, Willian Thuram, Marcelão, Maikon; Biro, Eduardo, Rodrigo, Luizinho; Igor, Rodrigo Rocha

Doce Mel: Caio Santana; Nino, Renan Costa, Fernandes, Ruan Quadros; Freire, Gabriel Jordan, Elionay, Dimitri; Cesinha, Vinicius

