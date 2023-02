Vai passar na Globo o jogo do Corinthians feminino x Internacional hoje?

Equipes de futebol feminino disputam a semifinal da Supercopa do Brasil nesta quinta-feira, 9 de fevereiro, com transmissão ao vivo

Pela semifinal da Supercopa do Brasil Feminina, Corinthians e Internacional disputam a vaga na grande decisão da temporada nesta quinta-feira, 9 de fevereiro. A Neo Química Arena, em São Paulo, recebe o jogo do Corinthians feminino hoje às 16h20 (horário de Brasília), com transmissão na TV aberta para todo o país.

Quem vencer vai enfrentar o Real Brasília na grande final da Supercopa.

Esta é apenas a segunda edição da Supercopa do Brasil Feminina. Ela reúne oito equipes em um modelo simples, seguindo o formato mata-mata onde o clube que perde é eliminado da competição.

Na primeira fase os confrontos são definidos por sorteio. Em partida única, o vencedor segue para a semifinal e o perdedor está fora da competição. A semifinal é realizada também em jogo único, assim como a decisão.

Onde assistir o jogo do Corinthians feminino hoje

O jogo do Corinthians feminino na Supercopa do Brasil hoje tem transmissão na Globo, SporTV e GloboPlay às 16h20, horário de Brasília.

Para todos os estados do Brasil, a Globo exibe a decisão do futebol feminino nesta quinta-feira ao vivo com narração de Natália Lara e comentários de Caio Ribeiro, Renata Mendonça e Paulo César de Oliveira.

Também dá para assistir no SporTV, canal disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Aqui, quem narra é Odinei Ribeiro com comentários de Alexandre Lozetti, Richarlyson e Sandro Meira Ricci.

Para quem gosta de acompanhar tudo pelo celular dá para sintonizar o GloboPlay e assistir de graça pela retransmissão da TV Globo. Não precisa ser assinante, basta se cadastrar na Conta Globo com email e a senha e depois escolher a opção "Agora na TV".

Horário : 16h20 (horário de Brasília)

: 16h20 (horário de Brasília) Onde assistir jogo do Corinthians feminino: Globo, SporTV e GloboPlay

Final da Supercopa do Brasil de futebol feminino

A final da Supercopa do Brasil Feminina será no próximo domingo, 12 de fevereiro, com horário e local a serem definidos pela CBF.

Os dois finalistas disputam o primeiro título da temporada no futebol feminino. Esta é apenas a segunda edição do torneio, criado no ano passado com a vitória do Corinthians.

Se vencer a semifinal, o Timão vai buscar o bicampeonato, enquanto o Internacional tentará o título inédito para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

