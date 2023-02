Vai passar na TV? Onde assistir o jogo do Real Madrid sábado, dia 25/2

Tem Dérbi de Madrid hoje! Pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol, as equipes de Real Madrid e Atlético de Madrid se enfrentam neste sábado, 25 de fevereiro, no Estádio Santiago Bernabéu. Com início às 14h30 (Horário de Brasília), o jogo do Real Madrid tem transmissão ao vivo no Brasil hoje.

Transmissão jogo do Real Madrid hoje

O jogo do Real Madrid hoje tem transmissão na ESPN, às 14h30 (Horário de Brasília) para todo o Brasil ao vivo.

Disponível em operadoras de TV por assinatura, o canal é o grande responsável pelos direitos do Campeonato Espanhol na temporada.

É a ESPN quem transmite todos os jogos do Espanhol para o Brasil. Somente torcedores que tem o canal em sua programação na TV paga pode assistir ao vivo. Para ter acesso, é só entrar em contato com a sua operadora e adquirir a emissora.

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid

Onde assistir: ESPN e Star+

Assistir Real Madrid x Atlético de Madrid online hoje

Além de acompanhar o Dérbi de Madrid pela TV, o torcedor tem a opção do Star Plus, o serviço de streaming da Disney para assinantes.

O torcedor pode sintonizar o aplicativo no celular, tablet, smartv ou videogame, além do computador, e assistir as emoções do clássico espanhol neste sábado. Mas lembre-se: somente quem é assinante tem acesso.

Se você já tem a sua conta no Star+, abra o aplicativo em seu dispositivo. Clique em "ENTRAR" na parte de baixo da tela e, em seguida, preencha com o seu email e senha de usuário.

Caso não seja assinante, clique em "ASSINAR AGORA". O aplicativo irá direcionar você para as opções disponíveis de pacotes.

Prévia de Real Madrid x Atlético de Madrid

O Dérbi de Madrid entre Atlético e Real Madrid já foi disputado em 212 oportunidades, de acordo com dados do portal de estatísticas Transfermarkt. O elenco merengue acumula 110 vitórias, além de 48 empates e 54 triunfos ao time do Atleti.

O último encontro dos times aconteceu em 26 de janeiro de 2023, nas quartas de final da Copa do Rei. Na prorrogação, o Real Madrid levou a melhor por 3 a 1 e garantiu a classificação até a próxima fase.

No meio da semana, o Real Madrid venceu o Liverpool nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Com todo o gás necessário, entra em campo neste sábado para concentrar a sua atenção no clássico pelo Campeonato Espanhol, onde ocupa o segundo lugar com 51 pontos.

Do outro lado, o Atlético de Madrid se mantém em quarto lugar na tabela com 41 pontos. Com desempenho fenomenal dentro de campo, o time comandado por Diego Simeone pode assumir a terceira posição se ganhar o Derbi de Madrid. O atacante Griezmann é o grande destaque do elenco.

Escalação de Real Madrid: Courtois; Camavinga, Militão, Rudiger, Carvajal; Kroos, Modric, Tchouameni; Valverde, Benzema e Vini Junior.

Escalação de Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Hermoso, Savic, Mandava; Koke, Pablo Barrios, Niguez, Carrasco; Llorente e Griezmann.

Onde vai ser jogado?

O Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha, é onde será disputado o clássico espanhol entre Real Madrid e Atlético de Madrid neste sábado.

Localizado na capital espanhola, o espaço é a casa do time merengue em competições nacionais e internacionais. O espaço tem capacidade para receber 81 mil torcedores. No clássico da rodada, promete estar lotado.

O Santiago Bernabéu passou por reformas em 2022 e, desde então, o Real Madrid voltou a jogar em sua casa.

📸 O novo gramado do Santiago Bernabéu.

Rodada do Campeonato Espanhol

Pela vigésima terceira rodada do Campeonato Espanhol, dez partidas serão disputadas neste fim de semana, incluindo o jogo do Real Madrid hoje contra o Atlético de Madrid.

Sexta-feira, 24/02:

Elche x Betis - 17h (Horário de Brasília)

Sábado, 25/02:

Espanyol x Mallorca - 10h (Horário de Brasília)

Cádiz x Rayo Vallecano - 12h15 (Horário de Brasília)

Real Madrid x Atlético de Madrid - 14h30 (Horário de Brasília)

Valencia x Real Sociedad - 17h (Horário de Brasília)

Domingo, 26/02:

Athletic Bilbao x Girona - 10h (Horário de Brasília)

Celta de Vigo x Real Valladolid - 12h15 (Horário de Brasília)

Almería x Barcelona - 14h30 (Horário de Brasília)

Sevilla x Osasuna - 17h (Horário de Brasília)

Segunda-feira, 27/02:

Villarreal x Getafe - 17h (Horário de Brasília)

