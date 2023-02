Vai passar o jogo do Internacional hoje? Como assistir o Inter no Gauchão 2023

Vai passar o jogo do Internacional hoje? Como assistir o Inter no Gauchão 2023

Para encerrar a oitava rodada do Campeonato Gaúcho, Internacional e São José disputam os três pontos nesta quinta-feira, 16 de fevereiro, às 21h30 (Horário de Brasília). Sem perder na temporada, o Colorado busca a liderança do torneio, mesmo que isso pareça impossível. O jogo do Internacional vai passar no vai SporTV e no Premiere, disponíveis na TV paga em todo o Brasil.

A partida traz duas equipes que disputam na parte de cima da classificação do Gaúcho. O Inter, no entanto, tem cinco pontos a menos que o líder.

Onde assistir o jogo do Internacional x São José hoje

O jogo do Internacional hoje no Campeonato Gaúcho vai passar no SporTV, Premiere e GloboPlay às 2h130.

SPORTV: o canal SporTV está disponível apenas em operadoras de TV paga. A transmissão vai ser para todo o Brasil ao vivo.

PREMIERE: o pay-per-view funciona como uma espécie de canal no Brasil. No entanto, o torcedor tem que desembolsar valor extra para comprar o pacote de canais. O Premiere só está disponível em operadoras de TV fechada e em plataformas como GloboPlay e Amazon Prime.

GLOBOPLAY: o serviço de streaming GloboPlay exibe a retransmissão dos canais SporTV e Premiere, através da sua plataforma ao vivo. Basta sintonizar com a conta de assinante e acompanhar ao vivo as imagens.

Árbitro: Erico Andrade de Carvalho

Erico Andrade de Carvalho Assistente 1 Juarez de Mello Junior

Juarez de Mello Junior Assistente 2 Leirson Peng Martins

Leirson Peng Martins Quarto Árbitro Marcelo Cavalheiro Pereira

Marcelo Cavalheiro Pereira Técnico de Arbitragem: Paulo Ricardo Silva Conceição

Escalações:

Provável escalação do jogo do Internacional: Keiller; Bustos, Mercado, Vitão, Reniê; De Pena, Maurício, Johnny; Alan Patrick, Wanderson e Pedro Henrique.

Provável escalação do jogo do São José: Fábio; Matheus Pivô, Tiago Pedra, Bruno Jesus, Jadson; Samuel, Karl, Neko, Zé Andrade; Thiago Santos e Thayllon.

📝 Jogadores relacionados para o duelo com o São José-POA. #VamoInter pic.twitter.com/TJuiIfxjuF — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 15, 2023

Primeiro desafio do Internacional no Brasileirão

Após a CBF divulgar a tabela completa do Campeonato Brasileiro na Série A, ficou definido que o Internacional vai enfrentar na primeira rodada o Fortaleza, fora de casa. Datas e horários ainda não foram anunciadas.

O Inter tem um começo difícil na nova temporada do Brasileirão. Vai jogar contra o Fortaleza, depois contra o Flamengo na segunda rodada e depois o Goiás, em casa.

Na sétima rodada o GreNal vai acontecer entre Internacional e Grêmio, na Arena do Grêmio. Datas não foram reveladas para CBF.

Próximo jogo do Inter

Faltam apenas quatro rodadas, contando nesta quinta-feira, para o fim da primeira fase no Campeonato Gaúcho para o Internacional.

NONA RODADA:

Aimoré x Internacional

Data: Sábado, 25/02 às 16h30 (Horário de Brasília)

Estádio Cristo Rei

DÉCIMA RODADA

Grêmio x Internacional

Data: Domingo, 05/03 às 20h (Horário de Brasília)

Arena do Grêmio

DÉCIMA PRIMEIRA RODADA

Internacional X Esportivo

Data: Sábado, 11/03 às 16h30 (Horário de Brasília)

Estádio Beira-Rio

