Onde vai passar o jogo do Vasco x Botafogo e escalações neste sábado

O Brasileirão está de volta e tem clássico carioca neste sábado, 12, com o jogo do Vasco e Botafogo. O Glorioso foi eliminado nas oitavas de final do Mundial de Clubes, e chega ao jogo sem dois titulares na escalação. A partida começa às 18h30 e é válida pela décima terceira rodada.

A partida acontece no Mané Garrincha e terá transmissão do Premiere. O jogo do Flamengo também acontece hoje.

Escalações do Vasco e Botafogo

O Botafogo chega para o jogo de hoje com dois desfalques na escalação: Bastos se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, e Matheus Martins trata uma lesão muscular na coxa. Marçal, Allan, Marlon Freitas e Cuiabano estão pendurados.

Por isso, o time deve jogar com John; Vitinho, Kaio, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Santi Rodríguez; Arthur Cabral.

O Vasco não poderá contar Adson, que sofreu fratura na tíbia. Paulinho, Jair, Vegetti e Lucas Piton estão pendurados.

A escalação prevista é com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas (Mauricio Lemos), Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Coutinho; Rayan, Vegetti e Nuno Moreira.

Anderson Daronco é o árbitro.