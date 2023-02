Venezuela x jogo do Uruguai sub 20 hoje: onde assistir Sul-Americano (06/02)

Venezuela x jogo do Uruguai sub 20 hoje: onde assistir Sul-Americano (06/02)

O Uruguai precisa dos três pontos nesta segunda-feira, 6 de fevereiro, se para tomar a liderança no Campeonato Sul-Americano sub 20. A bola rola às 17h (Horário de Brasília) no jogo do Uruguai hoje contra a Venezuela pela terceira rodada do hexagonal, no Estádio Metropolitano de Techo. Saiba como assistir ao vivo a partida.

Onde vai passar jogo do Uruguai sub 20 hoje ao vivo

O jogo do Uruguai e Paraguai hoje vai passar no SporTV e GloboPlay, hoje, para todos os estados do Brasil ao vivo, a partir das 17h, horário de Brasília.

O canal é quem detém os direitos de transmissão da edição no Campeonato Sul Americano sub 20. Só está disponível em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Nenhum canal da TV aberta faz a transmissão.

Pelo celular ou computador dá para assistir no GloboPlay e assistir a retransmissão do canal SporTV caso seja assinante.

SKY: 39

SKY HD: 439

CLARO TV: 39

CLARO TV HD: 539

VIVO TV: 39, 539 e 339

VIVO TV HD: 819

OI TV: 39

Escalações de Venezuela x Uruguai hoje:

Escalação do jogo da Venezuela hoje: Benitez; Gomez, Rojas, Kelsy, Covas; Da Silva, Ortega, Chacon, Alcocer; Romero e Vera.

Escalação do jogo do Uruguai hoje: Randall Rodriguez; Mateo Ponte, Juan, Facundo, Mathías; Darmian Garcia, Fabricio Diaz, Luciano Rodriguez, Franco Gonzalez; Juan Cruz e Álvaro Rodriguez.

Como vem as equipes para o jogo

A seleção da Venezuela garantiu a vice-liderança do grupo B com seis pontos, conquistados em duas vitórias e também duas derrotas. No hexagonal ocupa o 5º lugar com apenas um ponto somado. Se vencer hoje pode seguir vivo na briga para conquistar a vaga no próximo Mundial sub 20.

Do outro lado, o Uruguai ocupa a segunda posição com 6 pontos, conquistados em duas vitórias até aqui. Empatado com a Seleção Brasileira, o time precisa vencer o jogo desta segunda-feira para destronar o adversário e assim vencer o torneio da categoria.

