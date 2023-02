Corinthians vence o Botafogo SP e chega a 5 jogos sem perder; placar hoje

O Corinthians venceu o Botafogo de Ribeirão Preto neste domingo, 5 de fevereiro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A Neo Química Arena foi o palco da vitória do Timão por 2 x 0, garantindo a vantagem na liderança do seu grupo. Confira como foi a partida e assista aos gols.

A torcida do Corinthians marcou presença na Neo Química Arena neste domingo. Pelo grupo C, o elenco alvinegro contabiliza quatro vitórias, um empate e uma derrota com 13 pontos somados na primeira fase da competição. Timão mantém 100% de aproveitamento em casa.

Resultado do jogo do Corinthians hoje no Paulistão

O primeiro tempo trouxe um Corinthians melhor no comecinho do jogo, com pressão em cima do visitante. Adson quase abriu o placar aos 3 minutos de cabeça, mas o goleiro Matheus apareceu para a defesa. Com 7 no relógio, Fábio Santos aproveitou o vacilo da zaga e lançou para Róger Guedes que aproveitou para levar perigo, mas a zaga do Botafogo teve tempo para afastar.

O Timão tinha o controle do jogo até os 20 minutos, enquanto o Botafogo preferiu se guardar na defesa. A primeira finalização do Botafogo de Ribeirão veio aos 26 minutos. Cássio defendeu uma paulada de Jean na entrada da área no primeiro ataque do clube do interior.

No minuto seguinte, escanteio. Cássio novamente defendeu e mandou longe a bola. A partida até ficou equilibrada, mas o Corinthians finalmente abriu o placar. Aos 30 minutos, o passe certeiro de Renato Augusto deixou Róger Guedes na área para acertar tapa no canto oposto.

Assista ao gol de Róger Guedes.

Belo gol de Róger Guedes, que passe do Renato Augusto. São 4 gols e uma assistência em 6 jogos na temporada. pic.twitter.com/CjcUAVdp7A — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) February 5, 2023



A partir daí, só deu Timão. Com a superioridade em campo, Adson ampliou o marcador aos 36 em belíssimo gol. Aos 45, Giuliano teve a última chance de marcar, mas o goleiro Matheus se esticou para fazer a defesa.

Confira o segundo gol do Corinthians.

Sem palavras pra esse gol do Adson, aliás tem sim, GOLAÇO. 2x0 pro Corinthians contra o Botafogo-SP.pic.twitter.com/gOIAGvz5Fn — neto pistola (@netopistola10) February 5, 2023



O Botafogo voltou do vestiário com uma postura diferente no segundo tempo. O time de Ribeirão Preto trabalhou a bola e ocupou o campo de ataque do Timão, mas não teve grande êxito em suas tentativas. Osman, aos 12, ficou frente a frente com o gol, mas desperdiçou a chance.

O Corinthians respondeu aos 20 minutos. O lateral Fábio Santos tentou achar alguém para cruzar a bola, mas a chegada não surtiu efeito. O embate passou de equilibrado para o controle do Timão novamente.

Na metade do segundo tempo até a reta final, a partida seguiu morna. Só deu Corinthians, responsável por mostrar o lado ofensivo e pressionar os rivais. Paulinho saiu do banco, assim como Fausto Vera.

O time alvinegro trocou passes e trabalhando a bola, mas apenas para gastar o tempo. Nos acréscimos, Júnior Moraes ficou com a sobra após Paulinho ser desarmado, mas o atacante também não conseguiu fechar a finalização.

Sem nada para mudar no resultado, o Corinthians venceu o Botafogo de SP por 2 x 0, gols de Róger Guedes e Adson no primeiro tempo.

Escalação do Corinthians hoje: Cássio; Fagner, Gil, Méndez, Fabio Santos; Renato Augusto, Roni, Giuliano; Adson, Romero e Róger Guedes.

Escalação do Botafogo SP hoje: Matheus; Jean, Marcel Philipe, Diogo Silva, Lucas Vinicius, Thassio Marques; Robinho, Guilherme Mantuan, Filippe Soutto; Osman e Salatiel.

Classificação do Campeonato Paulista

Dezesseis equipes jogam a primeira fase do Campeonato Paulista.

GRUPO A

1 RB Bragantino - 10 pontos

2 Botafogo SP - 8 pontos

3 Inter de Limeira - 7 pontos

4 Santos - 6 pontos

GRUPO B

1 São Paulo - 11 pontos

2 Água Santa - 8 pontos

3 Mirassol - 5 pontos

4 Guarani - 4 pontos

GRUPO C

1 Corinthians - 13 pontos

2 São Bento - 9 pontos

3 Ferroviária - 4 pontos

4 Ituano - 3 pontos

GRUPO D

1 Palmeiras - 14 pontos

2 São Bernrdo - 11 pontos

3 Santo André - 10 pontos

4 Portuguesa - 4 pontos

Próximo jogo do Corinthians e Botafogo SP

O Corinthians e o Botafogo voltam a jogar no meio da próxima semana pela sétima rodada do Campeonato Paulista na nova temporada.

Na quarta-feira, 8 de fevereiro, o Botafogo de Ribeirão vai receber o Ituano no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 20h30 (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo para todo o Brasil.

Já o Corinthians vai jogar contra o São Bernardo na quinta-feira, 9 de fevereiro, às 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo.

