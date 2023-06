GP da Áustria 2023 começa hoje; veja horários da F1

Com a presença da "onda laranja" nas arquibancadas e com corrida Sprint, a Fórmula 1 chega ao GP da Áustria neste fim de semana, de 30 de junho a 2 de julho. Confira os horários da F1 e como assistir a programação completa do Circuito Red Bull Ring, em Spielberg

Qual a programação do GP da Áustria e horários

Na sexta-feira, a F1 apresente o treino livre e classificatório, enquanto no sábado os pilotos correm pela Sprint. No domingo é dia de corrida tradicional.

Sexta-feira, 30/06 (Horários do GP da Áustria):

Treino livre 1 - 08h30 (BandSports)

Treino classificatório - 12h (Band, BandSports, Band.com e BandPlay)

Sábado, 01/07 (Horários do GP da Áustria):

Classificação da sprint - 07h (BandSports)

Sprint Race - 11h30 (Band, BandSports, Band.com e BandPlay)

Domingo, 02/07 (Horários do GP da Áustria):

GP da Áustria - 10h (Band, BandSports, Band.com e BandPlay)

Saiba quem tem mais vitórias entre Hamilton ou Verstappen

Como funciona a corrida sprint da F1?

A sprint race é uma corrida rápida e simples, onde todos os pilotos entram na pista e competem pela primeira posição. No entanto, a Fórmula 1 adotou um modelo bastante diferente para os finais de semana com a sprint este ano.

Agora, as sextas-feiras terão o treino livre e o classificatório, no formato tradicional, onde os pilotos disputam as três sessões em busca da volta mais rápida. O piloto que fechar o Q3 em primeiro lugar, com a volta mais rápida, será o pole position e vai largar em primeiro lugar no GP da Áustria.

No sábado, será realizado uma sessão classificatória para definir as posições da sprint race. Em seguida, a sprint será feita com todos os 20 pilotos na pista, onde os oito primeiros da classificação final ganham pontos mas nada interfere na corrida do fim de semana.

Confira a pontuação do sprint:

1º colocado – 8 pontos

2º colocado – 7 pontos

3º colocado – 6 pontos

4º colocado – 5 pontos

5º colocado – 4 pontos

6º colocado – 3 pontos

7º colocado – 2 pontos

8º colocado – 1 ponto

Conheça o Circuito Red Bull Ring - GP da Áustria 2023

O Circuito Red Bull Ring, localizado em Spielberg, na Áustria, será o palco do Grande Prêmio da Áustria neste fim de semana entre 30 de junho e 2 de julho. O espaço tem 4,318 quilômetros e exigirá dos pilotos 71 voltas no domingo.

A pista que conhecemos hoje foi criada no inverno de 1995, quando o arquiteto alemão Hermann Tilke, responsável pelas principais pistas da Fórmula 1 no calendário, foi convidado a reformar o espaço da antiga Osterreichring, nascida em 1969. O circuito foi inaugurado no ano seguinte, com a vitória de Jacques Villeneuve.

O Red Bull Ring não tem grandes diferenças ou novidades que o fazem "especial" aos olhos dos torcedores. No total são 10 curvas, onde no início da pista os carros disparam em três retas separadas por duas curvas de direita. A ultrapassagem na pista austríaca é bem fácil e recorrente, tornando o GP ainda mais emocionante.

A pista também traz curvas rápidas, incluindo a Rindt, nome do primeiro campeão austríaco da Fórmula 1.

Quais pneus os pilotos vão usar no GP da Áustria 2023?

A Pirelli anunciou que os pilotos terão a disposição neste fim de semana os pneus C3 (duro), C4 (médio) e C5 (macio), como visto da última vez em Montreal e em Baku este ano.

No entanto, a Fórmula 1 assegurou que, devido ao formato sprint neste fim de semana, haverá uma alteração no número de jogos de pneus entregues para as equipes. A Pirelli dará dois conjuntos de pneus duros, mas também quatro conjuntos médios e seis de macios devido à briga na sprint race, no sábado.

O asfalto tem uma micro e macro rugosidade, garantindo a aderência alta no início da volta. Os pilotos deverão manter a atenção em cada ultrapassagem.

