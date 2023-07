GP da Bélgica 2023: que horas é o treino da F1 hoje e onde vai passar

Como é fim de semana sprint na Fórmula 1, o treino da F1 que define o grid de largada do Grande Prêmio da Bélgica será realizado nesta sexta-feira, 28 de julho, no Circuito Spa-Francorchamps, em Stavelot, com muita chuva. Veja o horário do treino e como assistir ao vivo abaixo.

Esta é a última prova antes das férias de agosto para as equipes. Daí, a Fórmula 1 só retorna no fim do mês, com a etapa holandesa.

Qual é o horário do treino da F1 hoje?

O treino classificatório da Fórmula 1 começa às 12h, horário de Brasília, e pode ser assistido no Bandsports, site www.band.com.br e o Bandplay na internet. A Band não vai transmitir o treino nesta sexta-feira na televisão.

Mais cedo, o treino livre foi realizado mesmo com a ameaça de tempestade na Bélgica. Carlos Sainz, da Ferrari, fez o melhor tempo na pista seguido por Oscar Piastri e Lando Norris, ambos da McLaren.

O Grande Prêmio da Bélgica segue o novo formato sprint da Fórmula 1. O treino da F1 foi antecipado para esta sexta-feira para determinar o grid de largada. No sábado, o qualificatório definirá a classificação da sprint e, em seguida, a sprint race.

Treino classificatório na TV paga: a Bandsports exibe para todo o Brasil na TV paga com Sérgio Maurício, Reginaldo Leme e Felipe Giaffone ao vivo.

Online com o treino da F1 hoje: o site www.band.com.br e a plataforma Bandplay vão exibir o treino de graça para os usuários.

Quais pneus os pilotos vão usar?

A Fia e a Pirelli, fornecedora oficial dos pneus para a Fórmula 1, confirmaram que os pilotos terão à disposição os compostos C2 (duros), C3 (médios) e C4 (macios) para o Circuito Spa-Francorchamps, na Bélgica, utilizados principalmente para combater a compressão na Eau Rouge.

Para este fim de semana, as equipes vão receber dois jogos de pneus duros, três de pneus médios e oito jogos de pneus macios na 12ª etapa da Fórmula 1, além do pneu intermediário marcado em verde e o azul para chuva, se necessário.

Serão 44 voltas no Circuito Spa-Francorchamps neste domingo, com distância de 7,004m e duas zonas DRS, sendo a primeira após a curva 4 e a segunda zona após a curva 19, na reta dos boxes.

Por que o treino classificatório vai ser na sexta-feira?

Como tem sprint neste fim de semana, o treino classificatório muda para a sexta-feira e, no sábado, o dia fica 100% focado no novo formato da corrida que serve como puro entretenimento ao fanático por automobilismo.

O formato do treino qualificatório na sexta permanece o mesmo, ou seja, os pilotos vão disputar as três sessões e, aí, quem fizer a volta mais rápida será o pole position. No sábado, um treino qualificatório no mesmo estilo tradicional será feito para determinar as posições de largada da sprint.

A sprint não tem influência alguma na corrida de domingo.

Sexta-feira, 28 de julho:

Treino livre

Treino classificatório

Sábado, 29 de julho:

Treino classificatório para definir o grid da sprint

Sprint Race

Domingo, 30 de julho:

GP da Bélgica

