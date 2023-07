Qual foi a última vez que lewis hamilton ganhou na f1?

Lewis Hamilton disputa a Fórmula 1 com a Mercedes

Sete vezes campeão da Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton disputa o campeonato mundial de 2023 com a Mercedes. Max Verstappen, da Red Bull, se tornou o principal rival do piloto nas pistas, e é dele a maioria das vitórias nas últimas temporadas. Mas quando foi a última vitória do piloto na Fórmula 1?

Qual foi a última vitória de Hamilton na Fórmula 1?

A última vitória de Lewis Hamilton na Fórmula 1 foi no Grande Prêmio da Arábia Saudita, em 05 de dezembro, na temporada 2021. O piloto da Mercedes de 38 anos brigou pelo título com Max Verstappen, da Red Bull, mas perdeu a última corrida do calendário, em Abu Dhabi, e consequentemente o troféu.

Hamilton largou em primeiro lugar após conquistar a pole position no treino classificatório. Com acidentes na pista, Verstappen tomou a liderança da prova. O piloto britânico da Mercedes diminuiu a diferença na reta final da etapa e ultrapassou o holandês após a punição na Red Bull. Com a vitória na Arábia Saudita, os dois pilotos empataram em 369.5, mas foi Verstappen quem ficou em primeiro em Abu Dhabi e conquistou o título.

A rivalidade entre Max Verstappen e Lewis Hamilton surgiu justamente em 2021, com a crescente da Red Bull. Os dois pilotos disputaram ponto por ponto e levaram a briga até a última corrida, resultado naquele que foi o primeiro troféu da carreira do holandês. Desde então, o atleta da Red Bull assumiu o favoritismo na Fórmula 1.

Com apenas 25 anos, o holandês Verstappen venceu em 2022 e está prestes a conquistar o tricampeonato em 2023 na Fórmula 1. Enquanto isso, o carro da Mercedes não tem deixado Lewis Hamilton brigar na parte da frente. O inglês pode completar dois anos sem vencer.

Lewis, inclusive, brincou com a possibilidade de Verstappen ultrapassa-lo no número de vitórias na Fórmula 1. A diferença é de 42 contra 103 do inglês.

Qual é o último título de Lewis Hamilton?

O último título conquistado por Lewis Hamilton na Fórmula 1 foi em 2020. Naquele ano, o britânico ganhou as corridas de Estíria, Hungria, Reino Unido, Espanha, Bélgica, Itália, Eifel, Portugal, Emilia-Romagna, Turquia e Bahrain.

Ao fim da competição, assumiu a liderança com 347 pontos, com Valtteri Bottas, da Mercedes, e Max Verstappen, da Red Bull, em segundo e terceiro lugar.

O britânico também conquistou as edições de 2008 com a McLaren e, 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019 com a Mercedes. Ao lado do alemão Michael Schumacher, Lewis é o maior campeão da modalidade com sete títulos.

Muito se fala sobre Lewis Hamilton se aposentar. Ao completar 38 anos, ele afastou qualquer possibilidade de pendurar o capacete e parar de pilotar. Em agosto de 2022, Hamilton garantiu que irá disputar a Fórmula 1 até ter algo a oferecer para os fãs. Isso significa que o britânico quer buscar o oitavo título para se trnar o maior campeão de todos os tempos. Confira a lista completa dos maiores campeões da Fórmula 1.

Quantas vitórias tem o Lewis Hamilton?

Desde 2007 com a McLaren até 2023 com a Mercedes, o piloto inglêssoma 318 corridas e 103 vitórias no campeonato. O britânico é o maior vencedor de todos os tempos, soma que nenhum outro atleta alcançou.

Lewis também tem a vantagem na pole position, com 103.

A primeira vitória de Lewis na Fórmula 1 aconteceu em 10 de junho de 2007, no Grande Prêmio do Canadá, com a McLaren. Aquela foi apenas a sexta corrida na categoria disputada pelo inglês. Ainda na mesma temporada ele ganhou nos Estados Unidos, Hungria e Japão.

No ano seguinte, venceu o seu primeiro campeonato mundial da Fórmula 1.

