GP da França 2022: horário do treino livre F1 hoje e onde assistir (22/07)

Os pilotos pisam no acelerador em mais uma etapa da Fórmula 1! Com grandes emoções, prepare o coração e saiba qual é o horário do treino livre F1 hoje. Nesta sexta-feira, 22 de julho, os pilotos disputam os treinos pelo GP da França, no Circuito Paul Ricard, em Le Castellet. A primeira etapa começa a partir das 09h (horário de Brasília).

Confira onde assistir aos treinos livres hoje e todas as informações a seguir.

Horário do treino livre F1 hoje

O horário do treino livre da Fórmula 1 começa às 09h, nove horas da manhã, pelo horário de Brasília, diretamente do Circuito Paul Ricard, em Le Castellet, na França, nesta sexta-feira, 22 de julho de 2022.

O segundo treino livre na sexta-feira tem início mais parte, a partir do meio dia, 12h, também pelo horário de Brasília.

Para assistir ao vivo a Fórmula 1 hoje, o torcedor deve sintonizar o canal BandSports, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Para tornar-se membro, basta entrar em contato com a operadora e obter o canal na programação.

O Grande Prêmio da França é a décima segunda etapa da temporada 2022 na Fórmula 1. A prova promete ter mais um capítulo de disputa entre Verstappen e Leclerc.

Confira a programação completa do GP da França.

Sexta-feira (22/07): – horário do treino livre F1 hoje

Treino livre 1 – 09h (BandSports)

Treino livre 2 – 12h (BandSports)

Sábado (23/07): – horário do treino livre F1 hoje

Treino livre 1 – 08h (BandSports)

Treino classificatório – 11h (BAND, Site da BAND, BandPlay e BandSports)

Domingo (24/07): – horário do treino livre F1 hoje

GP da França – 10h (BAND, Site da BAND, BandNews FM e BandPlay)

Conheça o Circuito Paul Ricard na F1

Neste fim de semana, as atenções se voltam para a França, no Circuito Paul Ricard, em Le Castellet. Serão exigidas dos pilotos 53 voltas no circuito de 5,842 quilômetros.

Homenagem ao magnata Paul Ricard, a pista foi construída em 1969, onde os franceses Jean-Pierre Beltoise e Henri Pescarolo foram os consultores no layout. Hoje, as cores azul, branco e vermelho, da bandeira da França, chamam a atenção dos torcedores. As corridas, no entanto, só começaram um ano depois.

Em 1971, no entanto, a Fórmula 1 recebeu oficialmente o Grande Prêmio da França, com vitória de Jackie Stewart vencendo com o seu carro Tyrrell 003. A pista possui curvas de alta, média e baixa velocidade, além de ser uma das principais e mais emocionantes nas ultrapassagens.

Quais pilotos vão correr no treino livre hoje?

Vinte pilotos vão disputar os dois treinos livres nesta sexta-feira, 22 de julho, no Circuito Paul Ricard, na cidade de Le Castellet, na França. Cada disputa pode chegar em até uma hora de duração, onde cada participante realiza a disputa como uma série de treinamentos com os carros e os pneus escolhidos no fim de semana.

O favoritismo fica com Charles Leclerc, da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull, atual campeão do Mundial. Já Esteban Ocon, da Alpine, e Pierre Gasly, da AlphaTauri, correm em casa.

Confira todos os pilotos que vão correr nesta sexta-feira.

RED BULL:

Max Verstappen e Sergio Perez

FERRARI:

Charles Leclerc e Carlos Sainz

MERCEDES:

Lewis Hamilton e George Russell

MCLAREN:

Lando Norris e Daniel Ricciardo

ALPINE:

Fernando Alonso e Esteban Ocon

ALFA ROMEO:

Zhou Guanyu e Valtteri Bottas

ALPHATAURI:

Pierre Gasly e Yuki Tsunoda

HAAS:

Mick Schumacher e Kevin Magnussen

WILLIAMS:

Alexander Albon e Nicholas Latifi

ASTON MARTIN:

Sebastian Vettel e Lance Stroll

