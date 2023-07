GP da Hungria hoje: onde assistir AO VIVO e horário da Fórmula 1 – 23/07

O Grande Prêmio da Hungria promete grandes emoções na pista deste domingo, 22 de julho, a 11ª etapa na temporada 2023 da Fórmula 1. Lews Hamilton garantiu a pole position após 500 dias, enquanto Max Verstappen vai largar do segundo lugar. Portanto, hoje a corrida será do jeito que o torcedor gosta: com muita rivalidade.

CONFIRA O GRID DE LARGADA COMPLETO

Qual o horário da Fórmula 1 hoje?

Os pilotos pisam no acelerador pelo GP da Hungria da F1 a partir das 10 horas da manhã (horário de Brasília), com transmissão exclusiva da Rede Bandeirantes, aBAND, na TV aberta.

Também é possível acompanhar através do aplicativo BandPlay, BandNews FM e no site oficial da Band (band.uol.com.br).

A opção de transmissão mais exclusiva que o torcedor pode imaginar é a F1 TV. Sob responsabilidade da FIA, o serviço de streaming oficial da Fórmula 1 disponibiliza para os torcedores entrevistas exclusivas, câmeras nos carros dos pilotos, classificação atualizada e documentários exclusivos.

Circuito do GP da Hungria - Fórmula 1

O circuito de Hungaroring é comparado por pilotos e torcedores a uma pista de kart, isso porque o local possui 14 curvas e menos retas, o que promete deixar os competidores mais agitados.

A pista está localizada em Mogyorod, em 19km da capital Budapeste do país. Serão 70 voltas nos 4,381 quilômetros da pista de Hungaroring.

Construída em 1985, a pista demorou exatos nove meses para ficar pronta. A primeira ideia do governo húngaro foi de utilizar o circuito do parque Nepliget em Budapeste para a Fórmula 1, mas a decisão final foi de criar uma nova pista para receber a prova.

A primeira corrida neste circuito da Fórmula 1 ocorreu em 1986, com vitória de Nelson Piquet pela Williams, deixando o outro brasileiro Ayrton Senna para trás. Hoje, o recorde pertence a Lewis Hamilton, em 2020, com 1m16s627.

Hamilton na pole position GP da Hungria

Lewis Hamilton teve mais pole position do que qualquer outro piloto na história da Fórmula 1, mas a 104ª do britânico na Hungria no sábado ainda parecia a primeira.

De muitas maneiras, foi - a primeira em 33 corridas, a primeira desde 2021 e a primeira desde que a era de dominação de sua equipe Mercedes foi encerrada pela Red Bull após uma sequência de oito títulos de construtores consecutivos.

Foi também a primeira vez que um piloto conquistou nove poles no mesmo circuito - um recorde que ele já havia compartilhado com os grandes nomes do passado Ayrton Senna e Michael Schumacher em oito cada.

Verstappen ficou em segundo lugar no grid, com Norris atrás dos dois campeões em terceiro, à frente do companheiro de equipe Piastri. Zhou garantiu sua melhor classificação de sempre em quinto, à frente de Leclerc e do companheiro de equipe Bottas. Fernando Alonso , Sergio Perez e Nico Hulkenberg completaram as dez primeiras posições.

