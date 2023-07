Grid de largada da Fórmula 1: classificação para GP Hungria 2023

Após 500 dias, Lewis Hamilton conseguiu colocar sua Mercedes na pole position para o Grande Prêmio da Hungria após o treino classificatória de sábado em Budapeste. Veja o grid de largada da fórmula 1 completo.

Grid de largada da Fórmula 1 tem Hamilton na pole

A volta mais rápida no treino foi de Lewis Hamilton, da Mercedes, e é dele a pole position no grid de largada na corrida de domingo, 22 de julho, no Grande Prêmio do da Hungria 2023. Por 0,003 segundos, ele bate Max Verstappen para a pole position na Hungria! Norris em terceiro.

1 Lewis Hamilton MERCEDES 1:17.811

2 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:18.061 +0.250s

3 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:18.067 +0.256s

4 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:18.077 +0.266s

5 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:18.082 +0.271s

6 George Russell MERCEDES 1:18.119 +0.308s

7 Charles Leclerc FERRARI 1:18.190 +0.379s

8 Carlos Sainz FERRARI 1:18.234 +0.423s

9 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:18.350 +0.539s

10 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:18.489 +0.678s

11 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:18.536 +0.725s

12 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:18.544 +0.733s 23

13 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:18.592 +0.781s

14 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:18.598 +0.787s

15 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:18.649 +0.838s

16 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:18.776 +0.965s

17 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:18.814 +1.003s

18 Daniel Ricciardo ALPHATAURI HONDA RBPT 1:18.828 +1.017s

19 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:18.979 +1.168s 22

20 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:19.156 +1.345s

Max Verstappen está em busca da sétima vitória consecutiva em um GP em uma pista onde venceu no ano passado, partindo de 10º no grid. O holandês está caminhando para o tricampeonato mundial nesta temporada, atualmente com 99 pontos para o companheiro de equipe da Red Bull, Sergio Perez, em segundo.

Que horas é o GP do Canadá na F1 amanhã?

O Grande Prêmio da Hungria será neste domingo, 22 de julho de 2023. A largada será dada às 10 horas, horário de Brasília.

Dá para assistir ao vivo pelo canal Band, na TV ABERTA para todo o Brasil com transmissão gratuita, assim como o aplicativo BandPlay disponível para Android e iOS e o site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).

Domingo (22/07) – GP da Hungria

Corrida – 15h (BAND, BandNews FM, Bandplay e site da Band)

