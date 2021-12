GP de Abu Dhabi: horário do treino da Fórmula 1 hoje na BAND – 11/12

Chegou a hora de sabermos quem vai largar em primeiro na última prova da temporada. Neste sábado, 11/12, o treino classificatório da Fórmula 1 vai definir o grid de largada do Grande Prêmio de Abu Dhabi, realizado no Circuito de Yas Marina. Dessa maneira, confira o horário do treino da Fórmula 1 em 2021 a seguir e confira onde assistir ao vivo.

Horário do treino de classificação da Fórmula 1 hoje

Neste sábado, os pilotos entram na pista do Yas Marina para o treino classificatório que vai definir o grid de largada no próximo domingo, no Grande Prêmio de Abu Dhabi. Primeiro, o terceiro livre começa às 07h (sete horas da manhã), enquanto o de classificação tem início a partir das 10h, no horário de Brasília.

A Rede Bandeirantes é quem tem os direitos de transmissão da Fórmula 1 com exclusividade. O treino classificatório na manhã deste sábado será transmitido ao vivo para todo o Brasil na BAND, pela TV ABERTA, além do aplicativo BandPlay para Android e iOS e o site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).

07h – Treino livre da Fórmula 1 – BandSports

10h – Treino Classificatório de Abu Dhabi – Band, BandSports, BandPlay e Site da Band

Programação do GP de Abu Dhabi na F1

A vigésima segunda etapa será realizada entre os dias 10, 11 e 12 de dezembro com três treinos livres, um classificatório e a corrida. Verstappen e Hamilton vão disputar o título e, quem vencer a prova, é o grande campeão da temporada 2021 da Fórmula 1.

Confira a programação do fim de semana e saiba todos os horários para assistir ao vivo.

Sábado (11/12) – GP de Abu Dhabi

Treino Livre 3 – 07h (BandSports)

Treino Classificatório – 10h (BAND, BandSports, Bandplay e site da Band)

Domingo (12/12) – GP de Abu Dhabi

Corrida do GP de Abu Dhabi – 10h (BAND, BandNews FM, Bandplay e site da Band)

VT da Corrida – 21h (BandSports)

