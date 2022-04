GP de Imola 2022 data: quando vai ser e horários na Fórmula 1

Um dos circuitos mais famosos da Fórmula 1 é com certeza o Grande Prêmio da Emilia Romagna. Realizado no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, na cidade de Ímola, na Itália, vai ser a quarta prova no calendário de 2022, onde os vinte pilotos vão disputar, além de trazer a corrida sprint como atração.il. Confira a data do GP de Imola, horários e como acompanhar.

GP de Imola 2022 data e horários

O Grande Prêmio da Emilia Romagna, ou GP da Imola, já tem data! O circuito vai ser realizado entre os dias 22, 23 e 24 de abril de 2022 na temporada da Fórmula 1.

A corrida também é chamada de Imola porque o Autódromo Enzo e Dino Ferrari fica na pequena cidade de Imola, na Itália. Além disso, Imola é considerado uma das pistas mais difíceis do calendário da Fórmula 1 pelos próprios pilotos do automobilismo, onde cada etapa entre os anos é um novo desafio.

Este ano, a etapa vai contar com a Corrida Sprint, a novidade do calendário da Fórmula 1. A Sprint Race é realizada sempre no sábado e serve para definir o grid de largada. Ela só substitui o treino classificatório.

Na sexta-feira, 22 de abril, o treino livre e o treino classificatório será realizado. Depois, no sábado, 23, o segundo treino livre e a corrida sprint vão acontecer. Por fim, no domingo, 24, a corrida de Imola.

A seguir, confira o calendário completo com data no GP de Imola em 2022 e horário.

Sexta-feira (08/04)

Treino Livre 1 – 08h30 (BandSports)

Treino Classificatório – 12h (BandSports)

Sábado (09/04)

Treino Livre 2 – 07h30 (BandSports)

Corrida Sprint – 11h30 (BAND, BandSports, Bandplay e site da Band)

Domingo (10/04)

Corrida do GP de Imola – 10h (BAND, BandNews FM, Bandplay e site da Band)

Como é a pista de Imola na Fórmula 1

Uma das mais pistas mais temidas na Fórmula 1 é a Imola. O Autódromo Enzo e Dino Ferrari fica na cidade de Imola, na Itália, por isso os mais apaixonados pelo esporte chamam o Grande Prêmio da Emilia Romagna assim.

A prova em 2022 vai exigir dos pilotos 63 voltas de 4,909 quilômetros.

A pista foi construída a partir de março de 1950. Porém, ela só estava pronta para testes em outubro de 1952, enquanto só em 1953 ela entrou oficialmente para o calendário. O espaço antigamente recebia o GP de San Marino, que acabou trocando de nome para Emilia Romagna.

Imola recebeu pela primeira vez uma prova de corrida em 1963, fora do campeonato. Foi a partir de 1980 que a pista passou a fazer parte oficialmente do calendário da Fórmula 1. Primeir, ela recebia o GP de San Marino, realizados 27 até 2006. Depois, retornou para sediar o GP da Emilia Romagna em 2020.

O circuito na Itália é considerado um dos mais bonitos, tanto pelos pilotos como por torcedores. O espaço segue no sentido anti-horário, além de exigir rapidez dos pilotos na corrida. As curvas Acque Minerali e Piratella são as lembradas por todos os pilotos. O recorde atual é de Lewis Hamilton, em 2020, com 1m15s484.

Onde assistir a Fórmula 1 em 2022?

A Rede Bandeirantes transmite com exclusividade a Fórmula 1 em 2022. O canal da TV aberta exibe sempre aos sábados e domingos o treino classificatório e a corrida ao vivo e totalmente de graça para todos os estados do Brasil, tanto nos canais principais como em afiliadas.

Porém, o canal BandSports também transmite os treinos livres e o classificatório, além do reprise da corrida no domingo à noite. A emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Por fim, o torcedor pode acompanhar o GP de Imola em 2022 pelo site oficial da Band (www.band.uol.com.br) com imagens e também pelo aplicativo da Band para Android e iOS.

