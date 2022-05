Treino da Fórmula 1 ao vivo: horário e onde assistir a classificação da F1

Pilotos voltam para o Autódromo Internacional de Miami neste sábado, 7 de maio, para disputar o treino classificatório que define as posições da corrida no domingo

O Autódromo Internacional de Miami recebe os pilotos da Fórmula 1 neste sábado para o treino classificatório do Grande Prêmio de Miami, prometendo grandes emoções na estreia da competição no calendário 2022. O treino da Fórmula 1 ao vivo vai definir a posição em que cada piloto irá largar.

Horário do Treino da Fórmula 1 ao vivo HOJE

A partir das 14 horas será o treino livre da Fórmula 1. Depois, o horário do Treino da Fórmula 1 ao vivo HOJE de classificação vai começar às 17 horas, pelo horário de Brasília.

O Grande Prêmio de Miami estreia no calendário da Fórmula 1 na temporada 2022. Serão três treinos livres, um classificatório e a corrida no domingo, todos realizados no Autódromo Internacional de Miami, na Flórida, Estados Unidos. A pista foi inteiramente repaginada para receber os vinte pilotos da categoria este ano, incluindo uma Marina falsa com a presença de iates para ilustrar o clima de Miami.

Esta será apenas a quinta corrida da temporada, mas já há muitas histórias intrigantes a seguir. Charles Leclerc, da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull, alternaram vitórias até agora este ano. Leclerc lidera a classificação do Campeonato de Pilotos, com Verstappen logo atrás dele. A mega estrela da Mercedes, Lewis Hamilton, ainda não venceu uma corrida em 2022. A Ferrari continuará seu sucesso inesperado ou Verstappen e Hamilton voltarão à disputa?

Onde assistir o treino de classificação na F1 hoje?

O treino de classificação da Fórmula 1 hoje vai passar ao vivo na BAND, a partir das 17h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, a Rede Bandeirantes exibe todas as emoções neste sábado para todos os estados do Brasil. Basta sintonizar o canal na TV aberta e curtir de perto os seus pilotos favoritos.

Outra possibilidade é curtir no canal BandSports, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

Se você não pode assistir pela televisão neste sábado, pode acompanhar através do site da BAND (www.band.uol.com.br), responsável por retransmitir a própria programação do canal aberto de graça.

Se preferir, pode baixar o aplicativo BandPlay no Android ou iOS também de graça e curtir.

Como foram os treinos livres na sexta-feira?

A etapa de Miami surpreendeu os torcedores com os dois treinos livres na tarde de ontem. A Mercedes, que custou para pegar o caminho das primeiras posições em corridas passadas, conseguiu se recuperar a foi o destaque nas duas disputas.

No primeiro treino livre, Charles Leclerc dominou todo o circuito, mas teve erros cruciais, terminando em primeiro lugar sob o melhor tempo. Já George Russell, da Mercedes, conseguiu terminar em segundo lugar, enquanto o atual campeão Max Verstappen, da Red Bull, fechou no terceiro lugar.

No segundo treino livre, o surpreendente aconteceu. George Russell dominou completamente a prova e garantiu o topo da classificação, enquanto Verstappen teve problemas mais uma vez em seu carro. Esta já é a terceira vez no ano.

Em segundo lugar ficou Leclerc e, em terceiro lugar, Sergio Perez, em dobradinha da Ferrari. Confira a seguir a classificação completa do segundo treino livre da sexta-feira.

+ Fórmula 1: por que o GP de Miami da F1 será em uma marina falsa?