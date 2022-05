Fórmula 1: por que o GP de Miami da F1 será em uma marina falsa?

Neste fim de semana ocorrerá o primeiro GP de Miami da Fórmula 1, e será em uma pista recém-construída. Agora, como você já deve ter visto, essa nova pista fica ao redor do Hard Rock Stadium, e tem uma marina falsa. Sim, não se engane, o GP de Miami da F1 apresenta barcos reais, mas uma doca sem água.

GP de Miami da F1 será em uma marina falsa, sem água

Então, o resultado é um porto falso no GP de Miami da F1 com barcos reais, mas com água falsa. Foi colocado vinil que é impresso para parecer água.

As curvas 11, 12 e 13 têm uma zona de clube de praia perto delas, enquanto as curvas 6, 7 e 8 têm um “Yacht Club” construído em forma de doca seca. A ideia é fazer o GP de Miami imitar o GP de Mônaco ou do GP de Abu Dhabi em Yas Marina.

Quando visto de um drone ou de um helicóptero, isso pode não ser a pior coisa de todos os tempos, mas os fãs nas arquibancadas podem ver isso como algo um pouco estranho.

A corrida deveria acontecer no centro da cidade, tendo como pano de fundo a famosa área da baía de Miami. Em vez disso, está sendo realizado nos estacionamentos de um estádio de futebol, com uma falsa marina entre as características mais notáveis ​​do local. Enquanto isso, o pessoal da F1, fãs e convidados corporativos estão hospedados no centro – em hotéis que estariam a uma curta caminhada do local original.

Correr nas ruas de Miami não era uma ideia nova. A primeira corrida IMSA do GP de Miami aconteceu no centro da cidade, no Bicentennial Park , em 1983, sob os auspícios do falecido promotor Ralph Sanchez. O último evento no local, em 1995, foi uma corrida CART/Indycar vencida por Jacques Villeneuve . Então, a partir de 1996, Sanchez mudou o foco para seu recém-construído Homestead Speedway, a alguma distância da cidade.

Nothing to see here, just Craig Slater having a swim at the #MiamiGP's fake harbour 😂 pic.twitter.com/LB48SQgedq — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) May 3, 2022

Horário da corrida da fórmula 1

Aqui está o cronograma completo do fim de semana para o GP de Miami, que ocorre de 6 a 8 de maio, enquanto a temporada 2022 da F1 avança para a quinta rodada de 23.

O fim de semana seguirá o formato usual, com duas sessões de treinos de 60 minutos na sexta-feira. O FP1 está agendado para as 15h30, horário de Brasília, e o FP2 segue às 18h30.

No sábado, o TL3 será realizado às 14h, antes da qualificação às 17h. Isso determinará o grid para o Grande Prêmio de Miami de 57 voltas de domingo, que começa às 16h30.

TABELA DE HORÁRIOS DO GP DE MIAMI DA F1 2022

Sexta-feira (06/05):

Treino Livre 1 – 15h30 (BandSports)

Treino Livre 2 – 18h30 (BandSports)

Sábado (07/05):

Treino Livre 3 – 14h (BandSports)

Treino de classificação – 17h (BAND, BandSports, Site da BAND e BandPlay)

Domingo (08/05):

Corrida GP de Miami – 16h30 (Band, Site da BAND, BandPlay e BandNewsFM)

Reprise GP de Miami – 20h (BandSports)