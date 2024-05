GP de Miami horários: programação da F1 em 2024

Corrida no GP de Miami da F1 – horário de início, como assistir e muito mais

O GP de Miami ocorre neste fim de semana, entre 3 e 5 de maio, pela quinta rodada de 2024, com treinos livres, classificatório e a corrida. Então, veja a programação, horários e onde assistir ao vivo.

Horários do GP de Miami 2024 - F1

Os vinte pilotos da F1 vão correr por 57 voltas no domingo em busca da vitória na quinta corrida da temporada da Fórmula 1 e a primeira nos Estados Unidos em 2024. Veja os horários para assistir no Brasil ao vivo, seguindo Brasília.

F1 tem treino livre na sexta-feira, 03/05:

Treino livre 1 - 13h30

Classificação sprint - 17h30

Treino classificatório no sábado, 04/05:

Corrida Sprint - 13h

Treino classificatório - 17h

Corrida da fórmula 1 no domingo, 05/05:

GP de Miami - 17h

Conheça o Autódromo Internacional de Miami

Localizado na Flórida, onde acontece o GP de Miami é uma pista temporária. O circuito está localizado no complexo do Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, lar do time Miami Dolphins, da NFL.

Segundo especialistas, é preciso muita atenção dos pilotos para correr no Autódromo Internacional de Miami. São 19 curvas, três retas, três zonas DRS e velocidade máxima de mais de 340 km/h. Mudança de elevação também estão presentes, principalmente nas curvas 13 e 16.

Pelo terceiro ano consecutivo, a famosa marina falsa de Miami estará no Autódromo Internacional da cidade para o Grande Prêmio de Miami, com o propósito de tornar o local luxuoso e com cara de "praia", estilo da cidade de Miami.

>> Quanto ganha um piloto de Fórmula 1