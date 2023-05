Horários da F1 do GP de Miami 2023 e programação atualizada

Após a emocionante prova no Azerbaijão, que resultou na vitória de Sergio Perez, os pilotos voltam a correr neste fim de semana pela Fórmula 1 com o Grande Prêmio de Miami, nos Estados Unidos. O fim de semana entre 05, 06 e 07 de maio, traz três treinos livres, um classificatório e a corrida no domingo. Lembrando que apenas a colocação dos pilotos no GP do último dia garante a premiação, além da volta mais rápida na etapa.

Seu guia completo para o Grande Prêmio de Miami em 2023 com com horários da F1 e a programação completa da TV e online está aqui.

Programação e horários da F1 no GP de Miami

O clima quente da Flórida promete esquentar o Autódromo Internacional de Miami. Com a presença de celebridades nos camarotes, os vinte pilotos terão que correr por 57 voltas no domingo em busca da vitória na quinta corrida da temporada da Fórmula 1 e a primeira nos Estados Unidos em 2023.

F1 tem treino livre na sexta-feira, 05/05:

Treino livre 1 - 15h

Treino livre 2 - 18h30

Treino classificatório no sábado, 06/05:

Treino livre 3 - 13h30

Treino classificatório - 17h

Corrida da fórmula 1 no domingo, 07/05:

GP de Miami - 16h30

Conheça o Autódromo Internacional de Miami

A cidade de Miami, na Flórida, fez a sua estreia no calendário da Fórmula 1 em 2022. Diferente dos outros circuitos, é uma pista temporária, mas projetada para dar vida ao espaço dedicado totalmente para o automobilismo.

O circuito está localizado no complexo do Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, lar do time Miami Dolphins, da NFL. Miami é o 11º local norte-americano a sediar uma rodada do Campeonato Mundial da Fórmula 1, com Austin, no Texas, e agora Las Vegas, em Nevada.

É preciso muita atenção dos pilotos para correr no Autódromo Internacional de Miami. São 19 curvas, três retas, três zonas DRS e velocidade máxima de mais de 340 km/h. Mudança de elevação também estão presentes, principalmente nas curvas 13 e 16.

Como vai estar o tempo em Miami?

A previsão do tempo mostra que Miami pode esperar um fim de semana seco, mas com probabilidade de chuva no sábado e domingo para atrapalhar a corrida.

Na sexta-feira, o clima quente da Flórida promete estar presente. De acordo com o site da Fórmula 1, a previsão é de céu nublado com tempo seco. Máxima de 30º e mínima de 20º.

No treino classificatório de sábado, tem 40% de chances de chuva. No site do The Weather Chanel, parceiro do Google, a previsão também é de possibilidade de chuvas.

Já no domingo, também pode chover durante o GP de Miami. Máxima de 30º e mínima de 24º na cidade.

GP de Miami terá a marina falsa?

Pelo segundo ano consecutivo, a famosa marina falsa de Miami estará no Autódromo Internacional da cidade para o Grande Prêmio de Miami, com o propósito de tornar o local luxuoso e com cara de "praia", estilo da cidade de Miami.

Em reportagem especial sobre como e onde assistir à corrida do fim de semana, a revista Forbes confirmou a presença da marina este ano. Alguns torcedores, inclusive, acompanharam a prova da Fórmula 1 no ano passado direto dos iates localizados ao redor do circuito, que só permite um número limitado e exclusivo de convidados.

A "marina falsa" está localizada dentro das curvas 6, 7 e 8, dando a impressão de que os iates estão "flutuando" na água. A empresa Barton & Gray Mariners Club, clube de iates luxuosos, confirmou a presença este ano no evento, com ingressos limitados. Para assistir à corrida no iate, o valor é de US $9,750.00, o mesmo que R$ 48 mil.

